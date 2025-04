El Congreso mantendrá el pleno del 29 de abril pese a las quejas del PP por coincidir con su cónclave en Valencia

Alberto Núñez Feijóo tendrá que hacer encaje de bolillos para estar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebrará en Valencia a finales de meses y, a la vez, estar en el Congreso para votar. Tras las repetidas peticiones de los populares de aplazar el pleno de la Cámara Baja, acompañada de numerosos reproches por la falta de cortesía parlamentaria, la Junta de portavoces debatirá este martes la posibilidad de modificar el calendario parlamentario. Sin embargo, la oposición de varios grupos echará por tierra las pretensiones conservadoras.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, denunció hace un mes que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, se opuso a retrasar el pleno con el objetivo de aprovechar la ausencia de diputados populares para sacar votaciones importantes. La sesión del Congreso está prevista para los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, mientras que la reunión del PPE se celebrará el 29 y 30 de abril. Esto obligaría a Feijóo y a sus parlamentarios a tener que regresar el martes por la tarde para asistir a las votaciones y, después, el miércoles en el caso de que queden asuntos pendiente por votar.

No obstante, fuentes cercanas a la presidencia del Congreso aseguran que Armengol no se opuso y que, en todo caso, acatará la decisión que adopte la Junta de portavoces, la cual se reunirá este martes. La decisión de modificar el calendario de sesiones, aprobado hace varios meses, debe tomarse por unanimidad. Fuentes del PSOE admiten que estaban valorando aceptar la petición de los populares. Sin embargo, aunque los socialistas se muestren a favor, el PP no logrará el visto bueno de todos los grupos.

Fuentes de ERC aseguran que se opondrán y que un "acto de partido no puede frenar la actividad parlamentaria". EH Bildu también está en el 'no' y recalcan que "no hay ningún motivo para que no se convoque" el pleno del 29 de abril. "El calendario fue aprobado en su dia y está para cumplirse", sentencian. Además, desde el PSOE recuerdan que Tellado se ha quedado en numerosas ocasiones por la falta de actividad en el Congreso, llegando a afirmar que Armengol ha mantenido la Cámara Baja cerrada durante distintos periodos para contentar al Gobierno. Así, subrayan que retrasar el pleno supondría que en todo abril solo se celebrase una sesión, la de esta semana.