La Policía neerlandesa descubre que el 'cerebro' del atentado contra Vidal-Quadras también ordenó ejecutar a un opositor iraní: "Dispara a ese tipo"

La Policía neerlandesa encontró en el suelo, tras detener en la localidad de Haarlem el 6 de junio de 2024 al sicario francotunecino Mehrez Ayari, un teléfono móvil que ha permitido obtener información que evidencia que los implicados en el atentado contra Alejo Vidal-Quadras también actuaron de forma coordinada en otro intento de asesinato contra un opositor al régimen de Teherán. Ayari es considerado por la Policía española como el presunto autor en noviembre de 2023 del disparo contra el fundador de Vox.

Este terminal telefónico contenía varios mensajes y pantallazos de Whatsapp que ponen de manifiesto que el supuesto cerebro del ataque al político catalán, Sami Bekal, también impartió "órdenes" al sicario para comprar un coche robado y finalmente acabar con la vida de "un hombre iraní que vive en Haarlem". Según informó el diario Le Monde, el objetivo era el periodista disidente Siamak Tadayon Tahmasbi.

Detenido en Países Bajos el presunto autor material de los disparos a Vidal-Quadras / El Periódico

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz trata de determinar la supuesta participación del régimen iraní en el atentado terrorista contra el político catalán, quien fue vicepresidente del Parlamento Europeo. También ha pedido a las autoridades francesas que determinen las posibles conexiones con el Gobierno de Teherán en otros ataques contra opositores de ese país.

"Vienes a matarlo y te vas"

El 5 de junio de 2024 a las 18:19 horas en el teléfono de Ayari aparece una charla con un contacto, que según declararon los implicados se trata del cabecilla, Sami Bekal, que ordena: "Dispara a ese tipo". Pero unas horas después, ya en la madrugada del día 6 de junio, el presunto autor del ataque a Vidal-Quadras y el ciudadano colombiano Gabriel Ignacio Osorio Suárez fueron arrestados en Haarlem con dos pistolas, una de ellas cargada. Un tercer arma de fuego fue descubierta dentro de uno de los vehículos que utilizaron los sospechosos.

En el móvil se encontró una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con otro colombiano, que según las pesquisas policiales se trataría de Edwin Alexander Velasquez, en la que Ayari dice, de forma literal: "Ahora he hablado con el hermano mayor y le he dicho [que] debe enviarte 500 euros en efectivo más un arma original para que puedas completar la misión. (...) Has dejado a tus hijos en Colombia para venir a trabajar aquí para hacer misiones para ganar dinero. Te digo que vas a recoger 500 euros y un arma original y voy a tratar de ver si puedo enviar a alguien para la observación. Tan pronto como esté en la ventana, vienes a matarlo y te vas, eso es todo, ¿de acuerdo?".

La investigación llevada a cabo por la Policía neerlandesa destaca que el 6 de junio de 2024, alrededor de las 00:55 horas, una cámara de vídeo captó unas imágenes en las que se ve a dos hombres "en la parte posterior de la casa del hombre iraní" en Haarlem. Y uno de ellos "llevaba un objeto alargado en la mano". Durante el registro de la zona tras los arrestos los investigadores encontraron "un gran martillo de demolición cerca del balcón" de la vivienda del opositor.

Seguimientos al iraní

Durante el interrogatorio, los policías preguntaron al presunto sicario si conocía la identidad de la persona que seguían, y qué relación tenía con él. "¿Por qué te concentraste en este lugar?¿Cuál era tu objetivo?", interpelaron los agentes, que no lograron arracar a Ayari ninguna respuesta relevante sobre si habían hecho un seguimiento al opositor iraní.

En las grabaciones de otras cámaras se puede ver que fue el propio sicario quien condujo el vehículo robado, de color blanco, a las inmediaciones de "la casa del hombre iraní". El Departamento de Investigación Criminal Digital de la Policía neerlandesa analizó el contenido del teléfono y descubrió que en él se almacenaban "una serie de videos en los que el usuario del dispositivo se grababa a sí mismo". Según la Policía se trata del propio Ayari.

La exnovia de Bekal

Chahinez Kadid, la exnovia del presunto cabecilla del ataque contra Vidal-Quadras, reconoció que Sami Bekal le pidió que fuera a Haarlem con un GPS. Este le dio una dirección del lugar al que tenía que ir. Y por eso se trasladó "el 26 de abril de 2024 con su propio coche, un Renault Clio. Llegó a Haarlem por la mañana temprano y aparcó su vehículo en un "estacionamiento frente al piso". Esperó en ese lugar "mucho tiempo", hasta que vio a "una persona en su apartamento. Era un hombre y estaba fuera de la ventana fumando un cigarrillo. Tomó una foto del mismo y se la envió a Sami Bekal. También le envió fotos de la casa".

Detenido en Colombia otro de los implicados en el atentado a Alejo Vidal-Quadras / EFE

Kadid marcó en la foto, con una flecha, la ventana en la que vio fumando al periodista iraní, cuya identidad aseguró desconocer. En el interrogatorio tras ser arrestada dijo que no sabía el propósito que buscaba su exnovio al pedirle que hiciera las fotografías. Tras llegar Bekal al lugar, ella "se fue". Horas después fue arrestada.

Kadid reconoció haber recogido dinero en Ámsterdam para después trasladarse a la localidad de Zwijndrecht "en nombre de Sami, donde conocería a alguien que tenía varias armas de fuego en una bolsa". Un hombre se subió al coche y ella hizo una foto de las armas y se la envió al cabecilla. "Entonces el hombre salió y le dio las armas" a otras dos personas "que estaban en un coche pequeño con una matrícula francesa".

También reconoció que su exnovio, Sami Bekal, le pidió que transfiriera dinero a sus amigos que estaban en dificultades. Lo hizo "tres o cuatro veces por él.", completó.

Delincuentes comunes

En el caso de Vidal-Quadras, las investigaciones policiales desvelan que el 9 de noviembre de 2023 el sicario llegó solo a las inmediaciones de la vivienda del político catalán en una motocicleta. Un cómplice acudió a la misma zona en un coche. Ayari esperó la llegada del fundador de Vox y se acercó a él, con el casco puesto, y le disparó un tiro en la boca. Después emprendió la fuga con la motocicleta, pero secundado por el cómplice, que iba en el coche. Finalmente quemaron la motocicleta y la abandonaron cerca de Fuenlabrada (Madrid).

Este político catalán dijo que los hechos ocurrieron cuando volvía de andar del parque madrileño de El Retiro. “El régimen iraní publicó una lista negra de enemigos y el primero era Alejo Vidal-Quadras”, explicó. En esa lista estaba también la organización In Search of Justice International Commitee, asociación de apoyo a la resistencia iraní que él mismo preside. Pero ni a él ni a su asociación lo han perseguido agentes secretos o ejecutores militares iraníes, sino asesinos comunes.

Vidal-Quadras argumentó que los servicios secretos iraníes “recurren a mafias internacionales, criminales comunes y gente de la droga sin conexión directa con el régimen” para seguir con “40 años de terrorismo y asesinatos extraterritoriales”. Tanto la investigación desarrollada por las autoridades francesas como la de las neerlandesas ponen de manifesto que los opositores iraníes han sido atacados por delincuentes comunes de ambos países. En el caso de Francia, recibieron cantidades que no superaban los 2.000 euros.