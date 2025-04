Sánchez no irá al funeral del papa Francisco: delega en Montero, Bolaños y Díaz e invita a Feijóo

Pedro Sánchez no estará en el funeral del Papa Francisco, que tendrá lugar este sábado. El presidente de Gobierno no formará parte de la comitiva que España envía a la celebración y delega la presencia del ala socialista del Ejecutivo en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. También acudirá la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. La representación española la encabezarán los Reyes y de ella también formará parte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha sido invitado por el Ejecutivo. No estará la ministra de Defensa, Margarita Robles, la persona del Gobierno que guardaba la relación más estrecha con el Pontífice. Robles participará próximamente en algún acto más íntimo y privado.

Pese a su ausencia, Sánchez lamentó su muerte y aseguró que "el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje" y que "desde España honraremos su figura". El presidente del Gobierno habló de Franciscomo como "un amigo de España" con el que "a lo largo de estos años" ha tenido "la ocasión de poder conversar en varias ocasiones". "Siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas", aseguró.

"Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático y contra la intolerancia cuando más falta hacía", sentenció Sánchez

El presidente del Gobierno no acudirá al acto litúrgico, justo lo contrario que hizo, en 2005, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras la muerte de Juan Pablo II. El entonces jefe del Ejecuitvo se desplazó con el líder de la oposición, Mariano Rajoy (PP), para dar el último adiós al Pontífice. En esta ocasión, el Gobierno también contactó este martes con el gabinete del líder de la oposición, para ofrecerle formar parte de la delegación oficial que acudirá el sábado al funeral del papa Francisco.

Este gesto de distensión, poco habitual entre el Gobierno y el PP, lo dio a conocer en la tarde del martes el principal partido de la oposición en una escueta nota a la prensa en la que confirmó que Feijóo había aceptado la invitación y añadía que estaba a la espera de "conocer los detalles logísticos".

Días de luto

En 2005, Zapatero acudió junto a Rajoy al funeral en una comitiva de la que también formaron parte el ministro de Exteriores (Miguel Ángel Moratinos) y los Reyes Juan Carlos y Sofía. Entonces se decretó un día de luto oficial frente a los tres aprobados esta vez por el Ejecutivo de Sánchez por la simpatía del Gobierno hacia Francisco. Ese es el antecedente más cercano que hay, ya que Benedicto XVI falleció en diciembre de 2022, años después de haber dejado el cargo de papa.