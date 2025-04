Maíllo enfría ahora la salida de IU del Gobierno pero pide la dimisión de Marlaska en caso de no anular el contrato de armas con Israel

IU enfría ahora una eventual salida del Gobierno de coalición sólo unas horas después de abrir la puerta, tras el plan de defensa anunciado por Pedro Sánchez y de darse a conocer el contrato de armas con una empresa israelí de 5 millones de euros. Todo ello llevo a que este miércoles por la mañana la formación asegurase que contemplaban "todos los escenarios" respecto a una ruptura de la coalición, y a que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, acusara al PSOE de abrir la "crisis de Gobierno más grave" de lo que va de legislatura. A última hora del miércoles, y después del importante revuelo generado, Maíllo ha alejado su eventual salida del Consejo de Ministros, donde la dirigente de IU Sira Rego es ministra de Infancia y Juventud.

En una entrevista en Hora 25 de Cadena Ser, el dirigente andaluz ha reclamado "una rectificación del Ministerio del Interior" sobre el contrato de munición. El departamento de Fernando Grande Marlaska canceló inicialmente el contrato después del anuncio que hizo el Gobierno el pasado 24 de octubre, por el que canelaba los contratos con empresas israelíes a raíz de su ofensiva contra Palestina. Pero durante esta Semana Santa Interior terminó formalizando el contrato, alegando que seguía las recomendaciones de la Abogacía del Estado. Maíllo reclama ahora anular la transacción.

"Si Marlaska no rectifica, debería dimitir"

En este sentido, el líder de IU ha depositado la responsabilidad en el socio mayoritario del Gobierno y ha denunciado que "el PSOE está imcumpliendo un acuerdo de Gobierno". En este sentido, ha acusado a Interior de "ocultar" este incumplimiento, con un contato cerrado durante periodo festivo. "IU no va a pasar por eso", ha advertido en la entrevista, donde sin embargo ha evitado ahondar en una eventual salida del Gobierno. "No hay otra salida que la cancelación (del contrato)", ha venido a decir, advirtiendo a Marlaska de que "cuanto antes haga esa modificación, antes saldremos adelante".

Maíllo sí ha mostrado su voluntad de continuar haciendo políticas progresista, pero ha situado el contrato con Israel como una piedra eln el camino. "Nosotros queremos seguir haciendo mejoras de calado [en la sociedad] pero este asunto es muy delicado y tiene que rectificarse. No le veo otra salida que esa". En caso de no producirse ese cambio, el dirigente de IU ha reclamado dimisiones en el ala socialista del Gobierno: "Si el ministro del Interior decide no rectificar, debería dimitir", ha afirmado.

Preguntado sobre la salida del Gobierno, Maíllo ha dicho que "siempre todos los escenarios están sobre la mesa", pero ha puntualizado que "el problema es que el PSOE es el que ha incumplido el acuerdo de Gobierno y la responsabilidad es del PSOE. "Quien tendría que salir es Marlaska si no rectifica al incumplir el acuerdo de octubre de 2024", remachó. En este sentido, dijo no creer que "Pedro Sánchez tenga interés en rmoper el Gobierno de España. Nosotros tampoco lo tenemos, pero no podemos dejar pasar el incumplimiento del acuerdo", advirtió.

Fuentes de IU apuntan a que "la crisis de gobierno que se ha abierto es responsabilidad exclusiva del PSOE, que ha tomado decisiones unilaterales en el seno del Ejecutivo", y señalan que es el Partido Socialista el que "tiene un problema porque ha incumplido, además de sus propios compromisos, las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez en sede parlamentaria", respecto a la compra de material a Israel. "Grande-Marlaska debe rectificar de inmediato o apartarse si no sabe cómo hacerlo", insisten estas fuentes.