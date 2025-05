El Gobierno confía en Junts para sacar adelante el decreto antiaranceles, pero no las tiene todas consigo

El Gobierno no puede dar nunca nada por seguro en el Congreso de los Diputados. Ni siquiera cuando una iniciativa ha sido previamente pactada con los grupos que permitieron hace año y medio la investidura de Pedro Sánchez. Los elementos más inestables que componen esa mayoría son Podemos y más frecuentemente Junts per Catalunya, como ocurre con el real decreto para paliar los afectos de los aranceles anunciados por el presidente norteamericano, Donald Trump.

A principios de abril, como paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo negoció con todos los grupos parlamentarios la norma, que contempla movilizar 5.000 millones de euros para las empresas afectadas mediante líneas de avales. Los posconvergentes lograron incluir una disposición adicional en la que se establece que el despliegue de ese instrumento financiero se lleve a cabo “con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición”.

Para el partido de Carles Puigdemont, eso significa que automáticamente el 25% de esos 5.000 millones de euros irá a parar a empresas catalanas. El Gobierno negó que se tratase de un cupo, pero sí reconoció que si todas las compañías afectadas en España solicitaban las ayudas, la cuarta parte debería ir a Catalunya. Se trata de una diferencia de matiz, pero con gran importancia política, ya que la inclusión de esa disposición adicional provocó las airadas quejas del PP, que finalmente votará en contra del decreto pese a haberlo negociado.

Ahora todo depende de que el bloque de investidura no se rompa por completo. Podemos ya ha anunciado que se abstendrá, así que la convalidación de la norma, que entró en vigor nada más salir del Consejo de Ministros, pasa inevitablemente por el apoyo de Junts. Y los posconvergentes aún no han aclarado oficialmente qué piensan hacer. “Somos optimistas. Calculamos que tenemos un 60% de posibilidades de que salga adelante. Y eso, tratándose de Junts, que siempre nos pone las cosas difíciles, es mucho”, explica un ministro al tanto de las negociaciones.

Fuentes de la formación independentista señalan por su parte que ellos nunca anticipan el sentido de su voto, pero que si no pasa “nada raro” (“y no debería pasar”, añaden) darán su respaldo. En principio, todo se dirige a la convalidación. Pero en este Congreso nunca se puede dar nada por seguro.

El rechazo del PP

Mientras tanto, Sánchez aprovechó su comparecencia de este miércoles en la Cámara alta, destinada a rendir cuentas del apagón y el aumento del gasto en defensa, para desgastar a Alberto Núñez Feijóo por su rechazo al decreto. “¿Usted para qué sirve, señor Feijóo? ¿A quién sirve su política?”, le preguntó el jefe del Ejecutivo al líder del PP.

Sánchez se contestó a sí mismo. “Su voto en contra me parece un tremendo error. Pero lo que no saben los ciudadanos es que la justificación es peor, impúdicamente peor. Su argumento central es que exigen al Gobierno prolongar la vida de las nucleares y bajar los impuestos energéticos a los propietarios de las centrales. ¿Pero qué tiene que ver la velocidad con el tocino, señor Feijóo? Aranceles y nucleares. Usted está en su derecho de defender los intereses de personas ultrarricas, pero si lo elige, dígalo desde la sala de prensa de alguna de estas empresas, no desde esta tribuna”, continuó el presidente.

En un nuevo síntoma de que la Moncloa no las tiene todas consigo, el jefe del Ejecutivo acabó pidiendo la abstención al PP, algo que haría que el decreto no dependiese del apoyo de Junts. “Ustedes dicen que es insuficiente. De acuerdo. Pues entonces absténganse, no voten en contra”, concluyó.