Sánchez replica a Belarra que el gasto en defensa creció un 55% siendo ella ministra y cita a Pablo Iglesias: "Él no tiene pinta de señor de la guerra"

Pedro Sánchez se dirige a Podemos no como un aliado del Gobierno, sino como un partido más de oposición. El presidente de Gobierno ha dirigido durísimas críticas a PP y a Vox durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados este miércoles, pero también se ha reservado una cruda réplica para la secretaria general partido morado, la que fuera su ministra Ione Belarra, a quien ha recordado que el gasto en Defensa aumentó un 55% cuando ella estaba en el Consejo de Ministros en la anterior legislatura, afeando la doble vara de medir de la formación morada.

La diputada navarra centró gran parte de su intervención en el plan de defensa y cargó contra el presidente, asegurando que “pasará a la historia como el presidente que realizó el mayor aumento del gasto militar, el presidente más belicista, el que impulsó el ‘régimen de guerra’ en un país que siempre ha no sólo anhelado, sino que siempre ha militado en la paz”.

Belarra acusó a Sánchez de mentir al asegurar que no van a producirse recortes del gasto social por el aumento del gasto militar. "Usted ha vuelto a repetir hoy, señor Sánchez, desde esta tribuna que no van a hacer recortes para hacer este rearme. Y yo, desde esta tribuna, hoy quiero decirle que están mintiendo", defendió Belarra, después de asegurar que el plan de defensa "es un robo a la gente trabajadora” pues “el dinero público que sale del esfuerzo, del trabajo de millones de españoles y españolas que se sacrifican cada día, para entregárselo a las empresas armamentísticas que ya nadan en beneficios milmillonarios”.

"Hay que ser honestos"

En su turno de réplica, Pedro Sánchez se ha detenido en su intervención a la hora de contestar a la secretaria general de Podemos, recordando que "durante su paso como ministra en el Gobierno, el Ejecutivo incrementó un 55% la inversión en seguridad y defensa con el voto a favor de los diputados de Podlemos. ¿Y eso a usted le convierte en una señora de la guerra? Yo creo que no. En absoluto", espetó.

El presidente volvió a dirigirse a Belarra, a quien quiso lanzarle otro recordatorio: "Permítame recordarle una palabras: "El ejército es fundamental en una sociedad democrática. Aumentaría el presupuesto de defensa si es necesario para asegurar la defensa del país y derechos sociales y civiles", comenzó el líder del Ejecutivo. "¿Sabe quién dijo estas palabras? El señor Pablo Iglesias. Y tengo que decirle una cosa, señora Belarra, no le considero un señor de la guerra, ni tiene ninguna pinta", continuó Sánchez, que admitió estar "de acuerdo con él".

En este sentido, ahondó en que él aumentaría el gasto en defensa para proteger derechos civiles, e insistió en que " lo vamos a hacer sin aumentar el déficit ni aumentar impuestos". Le recordó también a la líder de Podemos que eso es "precisamente lo que hicimos cuando ustedes estaban en el Gobierno", cuando "aumentamos 12.000 millones de euros el gasto en defensa".

El presidente de Gobierno afeó la posición a los morados y su cambio de posición en función de si están o no en el Consejo de Ministros. "El juego de suma cero no vale si ustedes están fuera del gobierno y si están dentro, no. Hay que ser honestos cuando nos aproximamos a un debate con rigor y la gravedad que tiene este".