Ninguna autonomía ha cedido fondos para la dana a Mazón seis meses después

Desde la trágica dana del 29 de octubre se han sucedido incontables gestos de solidaridad con Valencia que han ido llegando desde casi cada rincón de España, buena parte de ellas a través de representantes institucionales. Pero una cosa son las palabras y otra la cartera. Seis meses después de que el Gobierno pidiera a los ejecutivos autonómicos que renunciaran a parte de sus fondos europeos para destinarlos a la reconstrucción de Valencia, como adelantó Levante-EMV, ninguno de ellos se ha adherido a la iniciativa. Cuatro territorios lo estudian, según las fuentes consultadas. El plazo para formalizar estas reasignaciones de dinero comunitario, que sería gestionado directamente por la Generalitat, finaliza el 30 de junio, por lo que no se pueden descartar más adhesiones.

Las únicas comunidades que se han mostrado abiertas por ahora al ejercicio de solidaridad planteado por Moncloa son Canarias, Cataluña y Castilla y León, además de la ciudad autónoma de Ceuta, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras del proceso. Canarias, precisamente un territorio que viene reclamando apoyo de las comunidades para gestionar la crisis migratoria que padece, fue la primera en avanzar que participaría. Su presidente, Fernando Clavijo (de Coalición Canaria y que gobierna con el PP), cifró la renuncia en 15 millones de euros y contrapuso su decisión con el rechazo del Consell de Carlos Mazón a acoger a menores migrantes llegados a estas islas.

El dinero que se plantean ceder Cataluña, Castilla y León y Ceuta no ha trascendido todavía. Las fuentes consultadas también señalan que otras autonomías como la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso "primero dijo que sí y luego se echó atrás". Cabe recordar que el Ejecutivo central tuvo que ampliar el plazo inicial, que expiraba el 31 de marzo, tras detectar "reticencias" entre los gobiernos regionales para sumarse a esta iniciativa.

La Generalitat, también pendiente

Entre las rezagadas, curiosamente, se encuentra la propia Comunitat Valenciana. Las fuentes consultadas confirman que la Generalitat todavía no ha trasladado al Ministerio de Hacienda su reprogramación de los fondos Feder y el Fondo Social Europeo Plus asignados para el periodo 2021-2027, necesario para poder destinarlos a la dana. Este paso puede ser clave para que los territorios que se han mostrado abiertos den luz verde definitiva. El Consell no ha respondido a preguntas de este diario.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, denunció recientemente esta circunstancia después de que la alcaldesa de València, María José Catalá, criticara que el Ejecutivo no ha trasladado todavía estas reasignaciones a la UE, con las que se pueden movilizar hasta 2.500 millones de euros de fondos europeos sin ejecutar. En el caso de la C. Valenciana, el importe no gastado y que se puede derivar a la emergencia asciende a 100 millones de euros.

Se da la circunstancia de que al ser un territorio directamente afectado, la UE ofrece a la Generalitat unas mejores condiciones y la financiación de estos proyectos llegaría al 95 % frente al 60 % de cobertura al resto de regiones.

No es la única palanca con la que se puede movilizar dinero europeo para la dana. Está pendiente la asignación del Fondo de Solidaridad, para el que el Gobierno presentó una solicitud por importe de más de 4.400 millones, así como la reprogramación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en manos de la Comisión Europea.

La ‘colecta’ paralela, de espaldas a Moncloa

La Generalitat replicó la petición del Gobierno a las comunidades autónomas para que destinen parte de sus recursos europeos sin ejecutar a la reconstrucción de Valencia sin informar de sus planes al Ejecutivo central, que apenas un mes y medio antes había puesto en marcha una iniciativa idéntica tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander a finales de año.

Como publicó este diario, el 31 de enero la Generalitat remitió cartas a los consejeros de fondos europeos de todas las comunidades para solicitarles que destinen un 2 % de los fondos estructurales asignados a su comunidad para el periodo 2021-2027 y aumentar así la capacidad financiera de la Generalitat a través de los Feder y el Fondo Social Europeo Plus.

Según explicaba Jesús Gual, secretario autonómico de Economía, en esas misivas, el dinero recolectado estaría destinado "a financiar proyectos de reconstrucción, rehabilitación y mejora de las infraestructuras dañadas [por la dana], así como a apoyar a las empresas y familias afectadas". Gual pedía "disculpas de antemano por el atrevimiento" de la solicitud y se mostraba "convencido" de que "unir fuerzas" como "única manera de superar esta crisis". A consultas de este diario, la Conselleria de Hacienda no ha concretado el éxito de esta colecta realizada a espaldas del Gobierno.