La expresidenta de la empresa pública Ineco no recuerda que Pardo de Vera le pidiera que contratara a la novia de Ábalos

Carmen Librero, la expresidenta de Ineco, la empresa pública que contrató a Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes por la tarde en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado sobre el caso Koldo que no recibió instrucciones del exministro de Transportes para su contratación. Así lo ha indicado a preguntas del senador del PP Juan José Sanz Vitorio, al que también ha respondido que no conocía a Joseba García, el hermano de Koldo, que también trabajaba en la sociedad de capital público que presidía.

"Ética y moralmente el comportamiento de esa persona [Jésica Rodríguez] es inaceptable. Ella sabrá lo que ha hecho", ha lamentado hasta en dos ocasiones Librero, que ha defendido que su puesto de trabajo formaba parte de "un encargo de ADIF", y que por eso esta empresa era la que tenía que supervisar su trabajo: "Desde Ineco era imposible que detectáramos que esa persona no estuviera yendo a trabajar, pues en nuestros sistemas se estaban cargando los datos correctamente. No había ninguna sospecha fundamentada", ha dicho.

Tampoco ha recordado que la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, se dirigiera a ella para pedirle que contratara a Jésica Rodríguez: "Que yo recuerde a mí no me llamó para ninguna contratación. No recuerdo que me llamara para la contratación", ha insistido. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye parte del caso Koldo, ya tiene sobre la mesa los elementos para decidir si la expresidenta de Adif tiene que pasar de testigo a ser investigada, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción.

Pardo de Vera

El último informe entregado al Tribunal Supremo por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a la intervención directa de Pardo de Vera en la contratación en Ineco de Jésica Rodríguez. En uno de los mensajes intervenidos en el teléfono del que fuera asesor ministerial en Transportes, con fecha del 11 de febrero de 2019, éste señala a Pardo de Vera: "Solo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba --su hermano, trabajador en la empresa pública-- que si no Jose [Ábalos] me corta los huevos".

Por su parte, el senador del PSOE Javier Remírez Apesteguía ha lamentado que el PP haya obligado a comparecer a Librero, jubilada desde febrero de 2024, para finalmente acusar a Alberto Núñez Feijóo de convivir con la corrupción: "¿Qué podemos esperar de un amigo de un narcotraficante?", ha dicho.