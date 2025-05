Aznar avisa a Feijóo de que hay que entusiasmar "a los propios" y no solo "atizar" a Sánchez

José María Aznar ha participado esta mañana en una jornada sobre política internacional en el Ateneo de Madrid en el que ha pronunciado una conferencia sobre la nueva relación entre Europa y EEUU en esta segunda etapa de Donald Trump. El expresidente ha rechazado de manera profusa las decisiones del presidente norteamericano y también ha dejado algún recado para Alberto Núñez Feijóo, que también ha participado en el acto aunque no han hecho por coincidir. El primero se ha ido antes de que el segundo llegara, 45 minutos más tarde.

Estaba Aznar diciendo que cree que Trump ha ganado no por méritos propios, sino por haber sabido capitalizar "el extravío extremista de los demócratas", cuando ha lanzado un consejo entre líneas al actual líder del PP. "Trump ha rentabilizado el miedo, el malestar, la sensación de declive y el hastío de una población mayoritariamente harta de un huequismo delirante", ha dicho. Pero eso no es suficiente para gobernar un país, ha añadido, porque eso no implica tener "un mandato claro" y da lugar a un Ejecutivo de "rumbo errático". Dirigentes del PP y parte del auditorio han visto en este pasaje una comparación con la situación actual de Feijóo y el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ganar porque el rechazo hacia el adversario es mayor que el entusiasmo de los propios permite ahorrarse programas meditados. Basta con atizar el sectarismo partidista, la polarización, el enfrentamiento y la división entre los ciudadanos", ha afirmado. Hace solo dos días, Isabel Díaz Ayuso, una política con la que Aznar mantiene una buen relación, pidió a Feijóo despertar la "ilusión" en el partido cara al congreso interno que va a celebrar el PP este mes de julio.

Críticas a Trump

El expresidente del Gobierno ha lamentado que Trump haya roto en pocos meses "muchos equilibrios" y ha mostrado su sorpresa porque lo haya hecho "tan rápido". "Prometió una presidencia rompedora y esta honrando su palabra", ha lanzado. Aznar ha cargado contra el proteccionismo y el nacionalismo económico que defiende el presidente de EEUU y, pese a su diagnóstico negativo, ha mirado a la Unión Europea y le ha recomendado que no se escude en Trump para no actuar y "aplazar sine die un examen de conciencia que tiene pendiente".

El dirigente estadounidense, ha apuntado, "no es responsable" de la "inestabilidad política" de Francia ni del "ague de la extrema derecha" en Francia. "Tampoco de que España gobierne pidiendo permiso y al dictado de secesionistas y extremistas de izquierda, antiguos terroristas, comunistas todos", ha afirmado.