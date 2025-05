La jueza de Badajoz abre juicio contra el hermano de Sánchez y el líder de los socialistas extremeños por prevaricación y tráfico de influencias

La jueza Beatriz Biedma ha abierto juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y también contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el resto de investigados por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación al músico de una plaza de alta dirección en la administración provincial.

Lo hace tras rechazar, entre otros, el recurso que la defensa presentó contra su decisión de dar por concluida la investigación iniciada tras serle adjudicado al hermano de Pedro Sánchez el puesto de jefe de la Oficina de Artes escénicas en la Diputación de Badajoz y procesarle junto al líder de los socialistas extremeños. Por los mismos delitos se sentará también en el banquillo al ex asesor de Moncloa Luis Carrero y otras ocho personas, trabajadoras en el organismo provincial. Afirma que aunque todos ellos acudan ahora en apelación ante la Audiencia Provincial, este trámite carece de efectos suspensivos.

Aunque no acuse la Fiscalía

En su auto de apertura de juicio, la jueza de Badajoz alude a la circunstancia de que la Fiscalía haya solicitado el archivo de las actuaciones, al no ver delito alguno en la conducta de Sánchez ni de los trabajadores de la Diputación, y sobre la procedencia de llevar a todos ellos al banquillo solo a instancias de la acusación particular que ejercen el PP, Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír y Abogados Cristianos. "Existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que determina, en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos (...) la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral", concluye.

La investigación se ha centrado en la designación de Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz tras conseguir el puesto de coordinación de conservatorios de música, si bien en la última fase de las investigaciones la jueza también ha indagado en la contratación de Carrero, quien desde 2023 ocupa también una plaza en la Diputación Provincial como coordinador de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. La magistrada concluye que su fichaje ha podido servir para dar cobertura de legalidad a la "satisfacción" de las "preferencias personales" de David Sánchez una vez llegó a un puesto que habría sido creado expresamente para él en el órgano provincial.

Así, la resolución en la que rechaza las alegaciones del músico, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz insiste en la existencia de indicios bastantes para concluir que el puesto ocupado por el hermano del presidente del Gobierno hasta que renunció al mismo el pasado mes de febrero "fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón, y esta circunstancia era conocida en los Conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad" a que el músico "fuera formalmente candidato para el mismo".

¿Quién juzgará?

En su resolución, la jueza señala que el órgano competente para conocer y juzgar esta causa el Juzgado de lo Penal de Badajoz que por turno de reparto legal corresponda, si bien seguidamente dictó otro auto aclaratorio en el que pide a la acusación popular que se pronuncie sobre si el juicio debe ser ante la Audiencia Provincial, al acusarse por un delito, el de la prevaricación, que conlleva una pena de inhabilitación de 15 años que supera lo que puede juzgar un único juez en vez de una sala.

No obstante, se da la circunstancia de que está pendiente la entrada de Gallardo a la Asamblea de Extremadura, lo que le otorgaría la condición de aforado, tras lo cual únicamente sería competente para enjuiciarle el Tribunal Superior extremeño. La apertura de juicio antes de que dicha circunstancia sea formal deja en el aire quien asumirá finalmente la causa, y también si el Tribunal Superior reclama o no a la totalidad de los procesados por estos hechos.

Además de las condenas por prevaricación y tráfico de influencias, en el juicio se valorará declarar la nulidad de la convocatoria de oferta de empleo público para la plaza de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, la modificación que se realizó creando el puesto de jefatura que ocupó Carrero, y que se anulen los contratos de trabajo que disfrutaron. Se pide también que Sánchez y su asistente devuelvan los salarios que obtuvieron.

Mención al presidente del Gobierno

En el auto en el que confirma sus indicios, la jueza recuerda --en relación con la contratación de Carrero--, que ésta tuvo como origen la voluntad de David Sánchez , "quien aprovechó su influencia en la Diputación y su relación con el también imputado Manuel Candalija, director del Área de Cultura, y el igualmente investigado Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, con esta finalidad. En este punto afirma que Cabezas declaró que fue el propio presidente del Gobierno "quien le manifestó que su hermano David era músico en una conversación informal tras un mitin en Badajoz".

El auto incide en los aspectos principales de la investigación para subrayar que la creación del puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios no era necesaria y no obedeció a las razones especificadas en la Memoria incluida en la Ficha de su creación. De hecho, en correos en los que los responsables del Área de Cultura hacían referencia a las necesidades de personal con vista a los Presupuestos de 2017, en ningún momento se incluyó esta plaza de coordinador.

Así, la jueza agrega que "el denominado rumor sobre el hermanísimo se hizo realidad", lo que no puede significar otra cosa que no sea que la información que circulaba era cierta, existiendo también indicios de que el propio músico lo conocía. "Es inverosímil que en el ámbito de los Conservatorios y Cultura se supiera que el puesto era para él, o , como poco, que iba a presentarse al mismo, al menos, desde semanas antes de la publicación de las bases de la convocatoria, y que el propio beneficiado no lo supiera y encontrara la oferta de empleo de casualidad", recuerda. Agrega que es destacable, además, "que en la fecha de creación del puesto David Sánchez, carecía de empleo estable, y que en la fecha de publicación de las bases, e encontraba en estado de búsqueda activa de trabajo, según sus propias manifestaciones".