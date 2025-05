Von der Leyen: "La historia no perdona la indecisión. Nuestra tarea es la independencia europea"

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha recibido este jueves en Aquisgrán (Alemania) el prestigioso Premio Carlomagno en reconocimiento a su "liderazgo visionario" como dirigente, según señaló el jurado. En el acto, celebrado en la sala de la Coronación del Ayuntamiento de la ciudad, la política alemana ha defendido la necesidad de que la Unión Europea sea independiente una vez que ha comprobado que "la paz relativa bajo el paraguas de la OTAN" no va a durar "para siempre", en referencia a las advertencias de Donald Trump, y que los "enemigos" de las sociedades democráticas "se han armado y movilizado", como muestra, a su juicio, "la guerra brutal e implacable de [Vladimir] Putin contra Ucrania". "En esta década se definirá un nuevo orden internacional. Y, si no queremos simplemente aceptar las consecuencias que este nuevo orden traerá para Europa y para el mundo, entonces debemos darle forma activamente. La historia no perdona la indecisión ni la vacilación. Nuestra tarea es la independencia europea", ha concluido.

"Europa lo tiene todo para asumir un papel de liderazgo en la economía mundial del mañana", ha subrayado la política alemana

Esa independencia, ha dicho, tiene que llegar por varias vías. En cuanto a la defensa, ha destacado la "necesidad" cada vez "más urgente" de aumentar la inversión en armas. La presidenta de la Comisión ve imprescindible que los 27 países socios alienten "una nueva Pax Europaea del siglo XXI, gestionada y dirigida por la propia Europa". La segunda prioridad es para ella la innovación y la competitividad. "Europa lo tiene todo para asumir un papel de liderazgo en la economía mundial del mañana", ha asegurado antes de destacar el potencial del mercado interior, la calidad de vida de las sociedades, los "talentos únicos" y los profesionales altamente cualificados y un sistema educativo de prestigio. La tercera idea para avanzar en esa independencia de la Unión es ampliar el club europeo hacia el este, para integrar a países como Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales. La última prioridad que ha señalado es que Europa defienda su identidad, cultura y valores comunes desarrollando la solidaridad y la empatía, para que los ciudadanos se sientan que forman parte de un espacio estable construido entre todos.

Emocionada en algún momento, Von der Leyen ha empezado su discurso recordando que estudió en Aquisgrán. "Europa es mi vida. Es el mayor honor de mi vida estar aquí”, ha empezado. Su biografía, efectivamente, la convierte en la “personificación de Europa”, como la ha llamado el rey Felipe VI, que ha asistido a la ceremonia y también ha tomado la palabra. Nacida en la región de Bruselas y figura destacada de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Von der Leyen es una superviviente de la ‘era Angela Merkel’. La excancillera le confió en sus 16 años en el poder varios ministerios, el último de ellos Defensa, hasta colocarla en 2019 rumbo a la presidencia de la Comisión Europea (CE).

Discursos de Felipe VI y Merz

Durante la ceremonia Felipe VI y el canciller alemán, Friedrich Merz, han pronunciado sendas alocuciones para defender el galardón a la premiada. El Monarca español ha avisado sobre el crecimiento de los partidos euroescépticos y eurofobos en todo el continente, que aprovechan, en su opinión, el "miedo" a un presente y un futuro "inciertos". "Voces que resuenan en toda Europa y que todos debemos confrontar… ¡Debemos hacerles frente! Voces peligrosas y equivocadas que sostienen que los europeos serán más libres, independientes y soberanos si habitan comunidades políticas nacionales separadas y enfrentan solos los desafíos globales. Nada más lejos de la verdad", ha afirmado.

Felipe VI considera que solo "trabajando juntos" los países europeos podrán abordar los grandes desafíos del siglo XXI, entre los que ha citado las guerras en Ucrania y Rusia, la batalla arancelaria lanzada por EEUU y la necesidad de que Europa tenga autonomía en seguridad.

Merz, que ha tomado la palabra tras el Monarca español, ha ratificado su compromiso con la defensa de Ucrania y ha aludido a la visita el día anterior a Berlín del presidente Volodímir Zelenski, en la que se anunció la producción compartida de armas de largo alcance para Kiev ‘sin restricciones de uso’ y un nuevo paquete de 5.000 millones de euros. Y ha destacado también la enmienda constitucional recientemente aprobada en Alemania, que permitirá un gasto prácticamente ilimitado en Defensa. Se ha referido asimismo a los planes comunes de defensa impulsados por Von der Leyen y a la voluntad declarada de su Gobierno de incrementar el gasto en Defensa. “En la proxima cumbre de la OTAN respaldaremos las resoluciones pertinentes para reforzar al conjunto de la Alianza y para demostrar que Europa se toma en serio su responsabilidad en su propia defensa”, ha afirmado.

“Henry Kissinger sí sabría ahora a quien llamar por teléfono para hablar con Europa", piropea el canciller Merz a la premiada

"No queremos una escalada"

Pero también ha reclamado de Vor der Leyen, su compatriota y también correligionaria en tanto que miembro de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que lidera Merz, una posición firme respecto a Estados Unidos y más concretamente en lo que se refiere a los aranceles con que amenaza Trump: “Nosotros, los europeos, no queremos una escalada que dañe a ambas partes. Queremos libre comercio sin aranceles ni limitaciones, en beneficio de las personas a ambos lados del Atlántico”. Merz ha rematado su alocución con un piropo a su compañera de filas. “Henry Kissinger sí sabría ahora a quien llamar por teléfono para hablar con Europa. Ursula von der Leyen, una fuerte representante de Europa”. Se refería así a la irónica frase del legendario político estadounidense, alusiva a la ausencia de un interlocutor válido europeo.