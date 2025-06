El Gobierno corta el órdago del PP y acepta "todos los temas" para salvar la Conferencia de Presidentes

El Gobierno evita el pulso con las comunidades presididas por el PP y aceptará íntegramente todos los asuntos que han reclamado incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes de este viernes en Barcelona. De lo contrario, desde Génova se había amenazado con boicotear la cita de este órgano multilateral y judicializar su convocatoria. "Se van a incluir todos, hasta la última coma", ha avanzado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Todo ello, a pesar de que el Ejecutivo sigue manteniendo que algunos de ellos no respetan la "separación de poderes", como el relativo a instar al Gobierno a retirar proyectos de ley que prevé aprobar en el Consejo de Ministros. "Nos creemos la institucionalidad de este órgano", ha replicado ante las amenazas de los barones populares y para justificar esta decisión.

Las comunidades del PP remitieron un escrito con la firma de las once comunidades que presiden, además de Ceuta y Melilla, en el que insistían en su propuesta inicial de temas para incluir en el orden del día. La misma lista sobre la que no hubo acuerdo en la reunión del comité preparatorio. El Gobierno de Canarias, donde los populares son la parte minoritaria de la coalición, no se ha sumado a esta nueva petición con la que se elevó el pulso. A pesar de no reformular su propuesta, en el Ejecutivo ya avanzaron tras recibir el escrito, como adelantó este diario, su intención de estudiarlo para intentar salvar la XVIII Conferencia de Presidentes.

En el Gobierno esperaban una propuesta reformulada para poder ajustarla al visto bueno de los servicios jurídicos, pues el descarte de alguno de los temas requeridos por los populares se justificó por exceder el marco competencial de este foro de cooperación. Concretamente, las “indelegables” competencias en el “control de fronteras” y la retirada de proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo, como la reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Tras la aceptación del Gobierno, la Conferencia de Presidentes abordará la vivienda con el enfoque de "la ocupación y la inquiocupación"; la financiación autonómica, centrándose en la "retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda"; "las energías de respaldo para evitar un nuevo apagón" en el marco del plan energético o las inversiones en infraestructuras críticas para "afrontar el caos ferroviario y asegurar el transporte público y las comunicaciones".

Los populares han reclamado también, sin ser atendido, un cambio de formato para aumentar los tiempos de intervención y fomentar el debate evitando un “monólogo” por parte del presidente del Gobierno. Algo que, según sostienen en el Ejecutivo, precisaría de una reforma del reglamento, al estar ya tasado el formato de las intervenciones, además de consensuarse previamente en una propuesta concreta

Pesimismo en el Gobierno

Sin demasiado optimismo, en el Ejecutivo todavía veían posibilidades este lunes de encauzar el conflicto para salvar la Conferencia de Presidentes. Sin embargo, entienden que tampoco ayuda el anuncio del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de convocar una manifestación dos días después contra la “corrupción” de Pedro Sánchez. La mayoría de barones populares han confirmado ya su presencia en dicha manifestación en Madrid, bajo el lema de “mafia o democracia”.

"A 36 horas de una manifestación contra la mafia", explican fuentes del Ejecutivo, las opciones de poder llegar a acuerdos son escasas. Con todo, estas mismas fuentes subrayan que "aunque no haya acuerdo, reunirse ya es importante" para mantener la institucionalidad, destacando que ningún presidente haya manifestado por el momento su rechazo a acudir.

Confrontación en los órganos multilaterales

Además de la manifestación contra el Gobierno para este domingo, Feijóo ha puesto sobre la mesa una eventual moción de censura si socios parlamentarios del Ejecutivo rompen amarras ante tormenta por el caso de los audios contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ellos, una “militante” del PSOE, Leire Díez, ofrece beneficios judiciales al empresario Alejandro Hamlyn a cambio de material comprometedor contra el teniente coronel Antonio Balas, responsable de investigaciones que afectan al entorno del Gobierno.

El disenso y la confrontación política entre el Gobierno y las comunidades del PP es una tendencia que viene acentuándose durante los últimos meses en los órganos multilaterales. El pasado mes de abril, las comunidades con presidentes populares plantaron al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la conferencia sectorial del ramo. El principal precedente de un plantón de los representantes de las comunidades del PP se produjo en Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces, abandonaron la reunión en protesta por la quita parcial de la deuda, optando por hacerlo todos en bloque.