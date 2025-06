La empresaria que señaló que Aldama entregó una bolsa de dinero por el rescate de Air Europa niega en el Supremo saber si era para Ábalos

La empresaria Leonor González Pano, imputada en el caso por fraude de IVA en hidrocarburos, ha explicado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que su pareja en 2020, el empresario Víctor de Aldama, fue quien le contó que el propietario de Air Europa, Juan José Hidalgo, entregó a Koldo García, asesor del ex ministro José Luis Ábalos, una bolsa con 500.000 euros por el rescate de la compañía.

Según ha explicado, tras situarse como testigo de referencia en todo este asunto, ella se limitó a repetir aquella información en una reunión que matuvo en 2024 con periodistas, pero ha puntualizado que no sabía si dicha cantidad era para el exministro, según consta en la transcripción de las declaraciones a las que ha accedido EL PERIÓDICO.

Pano, administradora de la empresa Have Got Time --la sociedad que pagó por el chalet en La Alcaidesa (Cádiz) que fue utilizado por el hoy diputado del grupo mixto-- había sido citada en el marco de la investigación abierta contra Ábalos por el cobro de presuntas comisiones y dádivas a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública y de compra de material sanitario durante la pandemia.

Su comparecencia en el alto tribunal, que ha durado menos de una hora, se ha producido a petición de la defensa de Ábalos y de las acusaciones populares, que querían interrogarla de nuevo después de que El Español publicara su testimonio sobre este asunto. En dicha información se precisaba que Aldama y el exasesor ministerial de Ábalos, Koldo García, fueron a casa del presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, la víspera del rescate para darles una bolsa con unos 500.000 euros para que a su vez se la entregaran al entonces ministro.

"Una bolsa de deporte"

"Una bolsa de deporte con 500.000 euros. Eso me lo dice Aldama", señala González Pano en un momento de su interrogatorio, a lo que el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, le inquiere sobre el lugar donde había que llevar dicha bolsa. "Eso ya lo ha dicho. Era para el señor Ábalos", interecede el juez, momento en el que la testigo lo niega "No, no".

En este momento, y al existir una aparente contradicción con lo que la testigo manifesó al inicio de su declaración, ya que había confirmado la información dada a los periodistas, el magistrado le insiste: "Usted a mis preguntas dijo que lo que usted le manifestó es que esa bolsa era para llevársela al señor Ábalos". "No fue así. No lo sé para qué era la bolsa", responde la testigo, lo que provoca una nueva pregunta del juez: "¿El señor De Aldama le contó para quién era la bolsa?". "No", concluye la empresaria.