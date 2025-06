Miguel Tellado: "Tenemos en el Gobierno a una mafia, a una organización criminal"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha calificado este sábado al Gobierno de España como una “mafia” y una “organización criminal”. Así lo ha expresado durante su comparecencia ante los medios, previa a la reunión interparlamentaria del PP de Córdoba celebrada en el hotel Eurostars Palace y en la víspera de la manifestación convocada por su partido en Madrid contra el Ejecutivo.

Tellado ha estado acompañado por el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina; el alcalde de la ciudad, José María Bellido; y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

Antes de la intervención de Tellado, Adolfo Molina ha tomado la palabra para reivindicar que el Partido Popular “lucha por lo que Córdoba se merece por derecho” frente al “abandono del Gobierno de Pedro Sánchez”. En ese sentido, ha criticado la negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a acometer las obras de conexión entre La Colada y Sierra Boyera “sin motivo técnico alguno”, calificándolo de hecho “inaudito”.

Diputados, senadores y cargos del PP de Córdoba, este sábado en el Eurostars Palace junto a Miguel Tellado. / A. J. González

Molina también ha denunciado la falta de potencia eléctrica en el norte de la provincia, señalando que “lo único que tenemos es una promesa de ampliación, pero sin fechas ni cifras concretas”. En materia de infraestructuras, ha insistido en la conversión de la N-432 en autovía y en la necesidad de impulsar la variante oeste de Córdoba. Además, ha agradecido a Tellado que sea “una voz firme frente a Pedro Sánchez” y ha afirmado que “vamos a seguir luchando por una España libre de corruptelas”.

"Aquí no hay mafia, funciona la democracia"

A continuación, ha intervenido Miguel Tellado, quien ha afirmado que el Partido Popular está “preparado” y “en forma” para afrontar “los próximos retos electorales”. Ha señalado que en Córdoba, tanto en la capital como en la provincia y en Andalucía, “no hay Leires, no hay Aldamas, no hay Ábalos… No hay mafia, funciona la democracia”. En su opinión, el actual Gobierno “no legisla, solo sobrevive”.

Miguel Tellado (d) junto a José María Bellido. / A. J. González

El también vicesecretario general de Organización del PP ha sido especialmente contundente al declarar: “Tenemos en el Gobierno a una mafia, a una organización criminal; no hay otra forma de decirlo. No tienen ni límites ni pudor”. Para sustentar sus afirmaciones, ha aludido a diversos “escándalos” que, según él, afectan al Ejecutivo, como el caso Ábalos, el caso Begoña, los pactos con partidos independentistas, “el intento de controlar Telefónica y Prisa”, el juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, o el reciente caso de Leire Díez, al que ha descrito como “una trama mafiosa de cloacas, con un equipo esperpéntico en el que Leire Díez trabajaba para Santos Cerdán buscando falsedades para intimidar y extorsionar a jueces y fiscales que investigaban al Gobierno”.

España, una "democracia secuestrada"

Tellado ha concluido su intervención asegurando que España es hoy “una democracia secuestrada”. Frente a ello, ha defendido que el Partido Popular se ocupa “de los problemas reales de los ciudadanos”, citando asuntos como la vivienda, la ocupación ilegal, la conciliación familiar o la gestión de la inmigración masiva.

Finalmente, ha reiterado la “necesidad urgente” de convocar elecciones generales y ha animado a los ciudadanos a participar en la manifestación de este domingo en Madrid. Según ha señalado, se trata de una convocatoria “sin siglas”, que no interpela a partidos, sino a “personas que están cansadas de la corrupción”. Todo ello, con el objetivo de “devolver la normalidad política y la decencia al país”.