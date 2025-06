La investigación a Santos Cerdán resucita las acusaciones de pucherazo en las primarias entre Sánchez y Madina: "Nos robaron, pero no sabíamos que acabaría en la UCO"

Las 490 páginas del informe de la UCO que implica al dimitido Santos Cerdán contiene revelaciones con las que nadie, ni siquiera los peor pensados, contaba. Más allá de la presunta gestión de comisiones ilegales a cambio de obra pública por parte del exsecretario de Organización del PSOE, que motivaron que el presidente del Gobierno provocara este jueves su caída, la investigación se detiene en un asunto ajeno a todas estas corruptelas: las primarias socialistas celebradas el 13 de julio de 2014, en las que Pedro Sánchez venció a Eduardo Madina, su principal rival, y a José Antonio Pérez Tapias.

A las 17.55:17 de ese día, Cerdán le mandó este mensaje de móvil a Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos e imputado como el exministro de Transportes: “Cuando termine, apuntas como que han votado estos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas”.

“Ya está”, le contestó García exactamente diez segundos después.

La sombra del juego sucio y los pucherazos en esa contienda interna por el liderazgo del PSOE planeó sobre el partido en aquella época. Después, fue aparcada. Pero ahora ha resucitado con fuerza. “Nos robaron y lo sabíamos. Pero no sabíamos que acabaría en manos de la UCO”, señala un importante miembro del equipo que apoyó a Madina.

La valoración del ganador

El propio Sánchez, en cambio, negó trascendencia a esta conversación durante su rueda de prensa el jueves en la sede del PSOE, en la que mantuvo en todo momento una cara de entierro y una voz apagada para pedir “perdón”, anunciar cambios en la dirección del partido, descartar un adelanto electoral y no concretar en qué consistía su responsabilidad tras nombrar a dos secretarios de Organización, Cerdán y Ábalos, presuntamente corruptos.

“Estamos hablando de dos votos y yo gané por 17.000. Me decepciona esa conversación, pero la limpieza de las primarias está fuera de toda duda”, dijo el presidente del Gobierno.

En el antiguo equipo de Madina, ahora retirado de la política, hay visiones muy distintas. “Siempre supimos que hubo pucherazo y esto lo demuestra. Aquí se habla de solo dos votos, pero hubo muchísimos más”, explica un dirigente que se implicó a favor del socialista vasco. La misma fuente recuerda también otra tentativa, finalmente frustrada, en el comité federal caníbal que el PSOE celebró dos años más tarde de esas primarias, el 1 de octubre de 2016, que acabó con la salida de Sánchez como líder del PSOE por la sucesión de malos resultados electorales y su intento de armar una mayoría alternativa al PP de Mariano Rajoy junto a Podemos y los grupos independentistas.

La urna detrás de la cortina

“Los contrarios a Pedro queríamos votar a mano alzada en esa reunión. Pero César Luena [entonces secretario de Organización] y él insistían en que fuese una votación secreta. Sin ningún control, sin censo, colocaron una urna detrás de una cortina. Yo miraba la escena y no me lo podía creer. ¡Un secretario general del PSOE haciendo eso! Menos mal que lo paramos”, explica el dirigente. Sánchez, en cualquier caso, demostró meses después que contaba con el respaldo de la militancia, al ganar con claridad a Susana Díaz y Patxi López en otras convulsas elecciones internas que dividieron al partido.

Pero no todos los que respaldaron a Madina tienen dudas sobre el resultado de las primarias de 2014. “Estos dos [Santos Cerdán y Koldo García] no eran nadie en el partido en ese momento -explica otro antiguo cargo socialista que apoyó al expolítico vasco-. Después sí, porque Cerdán entró en la Ejecutiva cuando Sánchez recuperó el liderazgo. Pero no creo que las trampas en la votación fueran entonces generalizadas. Pero los dos votos son una chapuza que demuestra claramente el carácter de ambos”.