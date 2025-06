Feijóo pedirá la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que se "retraten" sus aliados: "Si lo siguen apoyando, serán sus encubridores"

En un mitin en Málaga salpicado de gritos de 'Sánchez, dimisión', el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, metió una marcha más e intensificó la presión sobre las formaciones politicas que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez. Con la dimisión de Santos Cerdán agitando el ambiente, el PP pedirá la comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados del próximo miércoles, y forzará si es necesario una votación este mismo martes para ver si los socios de Gobiernos y las fuerzas nacionalistas que lo apoyan "se retraten". "Veremos quién quiere ayudar a Sánchez o ayudar a que se vaya Sánchez", insistió .

A su juicio, solo hay estas dos opciones "y el martes lo sabremos". "Esto no va de izquierda o derecha, va de prebendas o de decencia, va de valores y principios; si lo siguen apoyando serán sus socios y encubridores", recalcó Feijóo a la vez que proclama que "Sánchez, el PSOE y los miembros de su Gobierno no tienen escapatoria".

Manos a la obra

"No hay ningún presidente de España en 50 años que estuviera como está Sánchez, me pongo manos a la obra a plantear una alternativa", recalcó.

Feijóo pidió "una nueva oportunidad para la política". "Sé gobernar, lo he hecho, sé el momento en el que lo tengo que hacer y con quién lo voy a hacer", enfatizó a la vez que provocaba entre la multitud y acompañado por el barón andaluz Juanma Moreno gritos de "Pedro Sánchez dimisión".

El líder del PP aseguró que "la misión" para que caiga el Gobierno "no va de un día, sino de una estrategia medida y coherente". "No sé hasta donde van a aguantar, pero no vamos a dejar de pasar ninguna, y en nuestra misión no vamos a parar hasta acabar con el sanchismo, vamos a limpiar; antes de gobernar vamos a limpiar, vamos a desinfectar para avanzar".

A su juicio, "España no está rendida, quién debe rendirse es Pedro Sánchez".

"No tienen escapatoria ni Sánchez ni su partido ni el Gobierno. Sabía todo lo que sucedía en su entorno, tiene que irse como cómplice y si mantiene que no sabía lo que hacían , tiene que irse por mentiroso. Lo sabía , miró para otro lado y ahora nos dice que no lo sabía".

A su vez, en alusión a José Luis Abalos y Santos Cerdán, Feijóo reiteró que el PSOE "ha estado dirigido por dos líderes de la trama corrupta y ya no lo puede borrar: forma parte de la historia del sanchismo, es la historia del sanchismo".

"No tienen escapatoria los miembros del Gobierno, los que han puesto las manos en el fuego y tienen los brazos ardiendo; van a caer todos, Sánchez el partido y su gobierno merecen cocerse en su propia trama, están acorralados por sus mentiras, su corrupción y, sobre todo, por un pueblo, el pueblo de España que merece la dignidad, que confiesen, paguen y que dimitan", incidio Feijóo.

"Se sabrá todo"

A su juicio, en las próximas fechas "habrá más" novedades sobre la presunta trama de corrupcion en el entorno del PSOE y "al final se sabrá todo". "Si no quieres que alguien se entere de todo, no lo hagas; empezaron robando desde las primarias, no eran bulos, era corrupción; no era lawfare eran delitos; no eran pseudomedios y casqueria, era el sanchismo.

A la mafia solo se le puede llamar mafia y les molesto la ola de solidaridad del pasado domingo , pero que se vayan preparando en el Gobierno", dijo mientras se comprometía a llevar "esa reacción cívica" a las urnas.

"El político es honesto o es un trincón y el que trinca se va a la calle y no cabe en el PP mientras yo sea presidente", reiteró.

Feijóo insistió en que su compromiso "va más allá de los intereses políticos y las preferencias ideológicas". "Nuestros intereses suponen defender nuestra partida de nacimiento y la honorabilidad de todo un país; el pasado domingo más de 100.000 personas salieron a la calle con sosiego y esperanza y el Gobierno, como siempre, lo negó todo, empezaron a decir que no había nadie, que había sido un pinchazo, y lo decía el mismo que no puede salir a la calle", agregó.

En sus mensajes contra el Gobierno, reiteró que "no cuela nada de lo que digan porque han mentido en todo"

"Nos sobraban motivos para salir a la calle en Madrid -la mujer, el hermano, los fontaneros de cloacas, los señalamientos a periodistas...- pero, para quien tuviera dudas, tenemos.490 folios más de motivos para seguir diciendo que tenemos un Gobierno indecente", añadió en alusión al informe de la UCO.

Y, enseguida, se diferenció del PSOE: "No somos como ellos".

Cuando se les pilla a los socialistas metiendo la mano en la caja, resulta que todos los políticos somos iguales, pero no somos iguales, y la prueba está en Andalucía, dónde llegó un andaluz humilde y honesto llamado Juanma Moreno y se puso a servir a los andaluces".

"Ese pueblo andaluz, que ha visto para lo que sirve la mayoría absoluta de un hombre honesto , le va a dar otra mayoría absoluta", vaticinó al entregarse a guiños más locales.