La jueza y el fiscal de la dana rechazan citar a la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre

La jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra y Cristobal Melgarejo, rechazan citar a declarar a la periodista que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Maribel Vilaplana. El Ministerio Público se oponía a la citación que formuló el abogado de una víctima y afectado tambiénpor la dana. Y la magistrada ha vuelto a rechazar la citación en la respuesta al recurso de reforma que presentó el letrado Ximo Esteve.

"La argumentación formulada por el recurrente, de que a través de dicha declaración se investigaría igualmente la actuación de los investigados [Salomé Pradas y Emilio Argüeso+, resulta sumamente forzada, y no elimina el hecho que de que se trataría de una diligencia de investigación que versaría de forma manifiesta sobre el President de la Generalitat", al que la magistrada no puede investigar porque está aforado.

Y continúa la magistrada: "Partiendo de la finalidad que alega el recurrente, habría en su caso que preguntarle a dicha testigo sobre conversaciones de las que no formó parte, o sobre las reacciones o manifestaciones del President sobre la actuación de los investigados, lo que éstos le pudieran haber comunicado al President, y éste a su vez les habría dicho. No existe, en el presente momento, dato alguno que permita afirmar que la testigo hubiera oído alguna de las conversaciones, que se hubiera puesto en alto el altavoz del móvil, o las hubiera relatado a posteriori el President. Si no fue testigo directo de dichas conversaciones, la declaración de [Maribel Vila`lana] centrada en las manifestaciones que hubiera podido realizar el President de la Generalitat, no justifican su citación", apunta la magistrada.