El PP lamenta que Sánchez opte por una "agonía lenta" y rechaza la moción de censura: "Llegaremos a la Moncloa de una manera mucho más limpia"

El PP lamenta y ve un error que Pedro Sánchez haya decidido seguir al frente del Gobierno pese al grave escándalo de corrupción que estalló el jueves pasado y que propició la dimisión de Santos Cerdán, ya exsecretario de organización del partido socialista. El segundo en ese importante puesto que cae por presuntas mordidas en la concesión de obras públicas: el primero fue el exministro José Luis Ábalos.

Pocos minutos después de escuchar la intervención de Sánchez en la sede de Ferraz, Borja Sémper, portavoz nacional de los populares, ofreció una rueda de prensa en la que dijo haber visto a un presidente del Gobierno que "ha perdido cualquier tipo de conexión con la realidad", "soberbio" y "despectivo". Para Sémper, Sánchez ha optado por una "agonía lenta", una vía que cree que va a ser "más dolorosa" para él y su partido.

Tras subrayar el secretario general del PSOE que no va a dimitir ni convocar elecciones, la prensa preguntó a Sémper si el PP va a intentar ganarle el pulso al Gobierno presentando una moción de censura, algo a lo que le retaron este lunes tanto el propio jefe del Ejecutivo como el líder de Vox, Santiago Abascal. El portavoz nacional de los populares volvió a negar que Alberto Núñez Feijóo tenga esa intención, porque no tiene los apoyos suficientes en el Congreso para que prospere, y porque en la dirección nacional consideran que sería darle "un balón de oxígeno" a Sánchez. La decisión de no dar ese paso está respaldada por los barones con más poder dentro de la formación conservadora.

¿Si la situación es tan delicada para España y para la poítica, por qué el PP no encuentra respaldo en los grupos parlamentarios para que esa moción salga adelante?, se le planteó. Según Sémper, porque el PP "tiene principios" y no cede ante las presiones de Junts, partido al que hizo referencia, porque "Feijóo no quiere convertir la política en un zoco". "No estamos dispuestos a coger el avión para ir a Waterloo", dijo en referencia a una posible visita a Carles Puigdemont, algo que ha hecho estos meses Cerdán por encargo de Sánchez. "Tenemos principios y los vamos a defender hasta el final y, probablemente, por esos principios nos cueste más tiempo llegar a la Moncloa, pero es una manera de llegar mucho más limpia, mucho más sana y mucho más edificante para la ciudadanía", apuntó.

Para Sánchez, dar un paso atrás y "entregarle las riendas" de España "a una coalición de PP con Vox" sería una "tremenda irresponsabilidad" porque esas dos formaciones impulsan "una agenda reaccionaria". La observación fue rechazada de plano por Sémper. "Somos corruptos, pero no gobierna la derecha... Es una de las manifestaciones más antidemocráticas que puede decirse", lanzó, visiblemente molesto.

Explicaciones en el Congreso

El portavoz nacional tuvo que comentar, a petición de los periodistas, varios de los dardos que Sánchez había lanzado minutos antes desde Ferraz. El secretario general del PSOE recordó que una reforma de la sede de la calle Génova se pagó con "dinero negro", que el PP está afectado por "30 causas de corrupción" que se están juzgando en estos momentos y que Alberto Núñez Feijóo tiene fotografías de vacaciones con el narcotraficante Marcial Dorado a bordo de una lancha en los años 90. También incluyó a Isabel Díaz Ayuso en la lista y mencionó el ático en el que vive con su novio, pagado, según él, por un "testaferro". Y se revolvió ante la actuación de Carlos Mazón en la dana el pasado mes de octubre. Sémper tiró balones fuera. "A Sánchez se le ve el truco. Intenta trasladar la sensación de que todos somos iguales", comentó ante las cámaras. El alto cargo del PP reclamó una comparecencia monográfica del presidente del Gobierno en el Congreso este mismo miércoles para dar explicaciones. Anunció que su partido lo va a reclamar este martes en la junta de portavoces, aunque tiene casi nulas posibilidades de que salga adelante por falta de quórum entre los grupos parlamentarios.

Ábalos y las mujeres

El portavoz nacional también aprovechó para censurar la actitud de Ábalos y Koldo García respecto a las mujeres que se ha podido escuchar en los audios. Sémper afirmó que "todo el PSOE" y Sánchez conocían las "andanzas" del exministro con las mujeres en "entornos de prostitución". El dirigente conservador despreció que "hoy" el presidente del Gobierno y varias ministras se hagan "los sorprendidos" ante las pruebas sonoras del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.