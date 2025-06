La Guardia Civil registra Acciona y requisa el expediente completo de la obra del puente del Centenario, en Sevilla

La obra de ampliación del puente del Centenario de Sevilla, con un presupuesto de más de 100 millones de euros y que supone la mayor inversión del Ministerio en la ciudad, forma parte de la trama conformada por el ex ministro y ex secretario de Organización, José Luis Ábalos, el ex secretario de Organización Santos Cerdán y el ex asesor Koldo García según las conclusiones del informe elaborado por la Guardia Civil y remitido al Tribunal Supremo. En las grabaciones que analiza este informe se vincula esta obra a un posible cobro de comisiones durante su licitación y posterior adjudicación a una UTE formada por Acciona Construcciones, Tecade S.A y Freissinet SAU por un importe de 106 millones de euros.

A raíz de estas grabaciones, la sala segunda del Tribunal Supremo acordó el pasado 9 de junio la práctica de varios registros en domicilios y sedes empresariales. Entre ellas, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, figura la empresa Acciona Construcciones, una de las adjudicatarias de la obra de ampliación de los tirantes del Puente del Centenario, a la que se había solicitado previamente todos los expedientes de una serie de obras en las que se habían detectado indicios de posiciones irregularidades en la contratación. El puente de Sevilla, el expediente de contratación SE-5090, es una de las principales obras requisadas.

El 10 de junio, la Guardia Civil se personó en la sede de Acciona Construcción en Madrid. Y allí requisó al completo el expediente de la adjudicación del puente del Centenario de Sevilla en un dispositivo USB que incluía una batería de carpetas correspondientes al pliego, las ofertas, el contrato, las ampliaciones de plazo, los modificados o las revisiones de precio. Según consta en el acta del registro la empresa notificó que faltaba aún "documentación" correspondiente con la carpeta de certificaciones que "se está recabando y que se entregará a la mayor brevedad".

Licitación por urgencia

Según se recoge en las grabaciones Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, Koldo García y José Luis Ábalos mantuvieron distintas conversaciones en torno a esta licitación en los años previos a que se aprobase. En éstas figura incluso una afirmación por parte del que fuera asesor del Ministerio en la que señala que "Santos Cerdán parece obsesionado con el puente de Sevilla".

La obra se licitó en septiembre de 2020 por un procedimiento abierto y urgente. Fue finalmente adjudicada en mayo de 2021 con un contrato que se formalizó posteriormente, en junio, a una UTE conformada por Acciona, Tecade y Freissinet SAU. En el procedimiento se presentaron ocho licitadores y esta unión temporal de empresas fue la que obtuvo una mayor puntuación de acuerdo con los criterios objetivos y subjetivos del pliego valorados por la Mesa de Contratación.

Destaca en este sentido que obtuvo la mayor puntuación posible (100 sobre 100) en las valoraciones técnicas según refleja el acta de la mesa de contratación. Esta parte de las valoraciones (basada en informes técnicos y no en criterios cuantificables) está analizada por la UCO en su informe como una de los indicios de posibles irregularidades en contrataciones.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2022 se produce una conversación clave que figura como grabada en el auto, en la que Koldo y Santos Cerdán se refieren expresamente a pagos pendientes de tres obras en Logroño, Tarragona y Sevilla que sumaban 450.000 euros. "Yo les pedí a estos los de Sevilla" señala Santos y Koldo le responde: "Es que primero tiene que ser Logroño y después Barcelona". En esa misma conversación Koldo se refiere a un pago "de un cinco por ciento" por Sevilla".

Desde el inicio de las obras, el proyecto de ampliación del puente del Centenario a través de un nuevo sistema de tirantes ha sufrido retrasos y un importante sobrecoste en su ejecución.