Moncloa asume que se destaparán más audios y se dispone a “convivir” con ello: “Merece la pena aguantar”

En el Gobierno se impone la estrategia de ganar tiempo y resistir. No sin la incertidumbre de que puedan sucederse más capítulos en el ‘caso Cerdán’. Fuentes de Moncloa asumen que saldrán nuevas revelaciones, principalmente “audios”, en el marco de la investigación al número tres del PSOE. El informe de la UCO que lo involucra en la 'trama Koldo', contiene precisamente grabaciones realizadas durante años por el asesor del exministro de Fomento José Luis Ábalos y predecesor en la secretaría de Organización de Cerdán. La Guardia Civil también intervino en el registro de la casa de Ábalos más de una treintena de dispositivos.

“Vamos a convivir con ello”, se anticipan estas mismas fuentes del Ejecutivo. “Lo que no vamos a hacer es desfallecer, merece la pena aguantar”, aseguran. Al mismo tiempo contraponen una legislatura de avances sociales frente a la alternativa de PP y Vox. Como están trasladando a los socios, justifican que “si cediéramos sería ceder a la estrategia de Feijóo de acabar con el Gobierno” mediante un ‘acoso y derribo’.

Otro ministro socialista señala sobre los “rumores” respecto a nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que son solo eso y de que no tienen conocimiento de las investigaciones. Por ello, sostiene que no puede dejar de confiar en otros compañeros de filas. El temor es que se abra una barra libre para extender la sombra de sospecha sin indicios o audios que puedan estar descontextualizados.

Como hizo este miércoles en el pleno del Congreso, Sánchez está asegurando a sus socios en la ronda de contactos de estos días que no tiene conocimiento de más implicados en la presunta trama de mordidas. Les ha garantizado asimismo que no ha habido financiación irregular por parte del PSOE. Los portavoces parlamentarios que han pasado por La Moncloa coinciden en verlo “preocupado”. “Tocado”, en palabras de Gabriel Rufián que también hizo suyas la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido.

Los socios, sin embargo, se muestran expectantes ante el goteo de informaciones y sitúan la línea roja en la financiación ilegal del partido o pruebas que puedan llegar a salpicar al presidente del Gobierno. Sobre esto último, los colaboradores de Sánchez señalan que se han analizado “cientos de horas de grabaciones y el presidente no ha salido en ninguna”.

Al margen de Podemos, que han dado por muerta la legislatura aun sin prestarse a una moción de censura, los socios parlamentarios están expectantes ante las nuevas revelaciones que puedan producirse para tomar decisiones. Su confianza está en mínimos y hay quien en privado trasmite que un audio de algún ministro con Koldo en el que no aparezca diciendo “no, no, no”, supondría un punto de no retorno, advierte uno de los socios.

Confianza sin restaurar

El objetivo de la ronda de contactos de Sánchez con los socios para buscar salidas coordinadas a esta crisis no ha cumplido su objetivo, más allá de ganar tiempo. En Moncloa esperaban apaciguar los ánimos encendidos por los escándalos de presunta corrupción y atornillar su apoyo. Algo que ha quedado en el aire, con el temor entre todos ellos de que escale la crisis y se vean arrastrados. "Estamos en un momento trascendente, por encima de los mensajes que mandes a tus votantes de cara a próximas elecciones", sostenían por su parte en el Ejecutivo antes de las reuniones de este miércoles.

Los socios se han quejado también de que Sánchez no haya puesto ningún plan encima de la mesa y que el único planteamiento trasmitido es su voluntad de agotar la legislatura. El mismo mensaje que les trasmitió el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la ronda de llamadas que realizó a los portavoces el pasado fin de semana para tantear su disposición a reunirse para valorar la crisis abierta.

Pese a que el apoyo de los socios parlamentarios se sostiene con pinzas, sin garantías de mantenerlo y a la espera de cómo evolucionan las investigaciones y los pasos que decidida dar Sánchez, en Moncloa siguen aferrándose a que ninguno desea un adelanto electoral. Escenificaciones al margen, aseguran además que “de puertas hacia dentro tenemos más cosas en común que diferencias”.