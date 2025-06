Feijóo tilda de "macarra" el mensaje que Sánchez le mandó de la OTAN e insiste en que no tiene "legitimidad" para pactar nada

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que Pedro Sánchez "no tiene legitimidad" para adoptar un pacto sobre el gasto en defensa en la cumbre de la OTAN que se celebrará esta semana, porque no ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados ni tampoco ha encuadrado ese aumento en la inversión armamentística en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Feijóo y Sánchez se lanzaron pullas este domingo en la red social X a cuenta del acuerdo logrado por el Gobierno para no tener que subir el gasto militar de España hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), como reclama la OTAN y, sobre todo, la Casa Blanca de Donald Trump. "Respetamos el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo", afirmó el jefe del Ejecutivo este fin de semana cuando dio a conocer el pacto. Ante las dudas expresadas en X por Feijóo, Sánchez le respondió con otro mensaje en el que le recomendaba que alguien le tradujera del inglés la carta del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que este garantiza a España que tendrá flexibilidad en el gasto militar. Para el dirigente conservador español, esas dos líneas del presidente del Gobierno no le parecieron "simpáticas". En su opinión fue un comentario "soez" y con un "lenguaje macarra" propio de los compañeros que le acompañaron "en coche a las primarias", en referencia a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, los tres implicados en un escándalo de comisiones ilegales por obra pública.

"Lo cierto de verdad es que nadie se cree lo que nos cuenta porque es un trilero y porque su primer objetivo es engañar a sus socios, seguir engañando a la población española y que no tiene legitimidad para adoptar ningún acuerdo de nombre y representación de España", ha dicho Feijóo en una entrevista en EsRadio', la emisora de Federico Jiménez Losantos. El líder del PP ha subrayado que él no se hace responsable de lo dicho por Sánchez porque insiste en que no sabe qué ha acordado con la Alianza Atlántica ni tiene ningún poder del Congreso para hablar en nombre de los españoles". Feijóo irá este jueves a Bruselas a una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) y se lo comentará directamente a los dirigentes conservadores de los otros países de la Unión Europea.