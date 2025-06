El número dos del CNI asegura que el imán del 17A no colaboró ni cobró del centro

El secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Luis García Terán, ha explicado en el Congreso que se contactó con el imán Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en 2017, pero no llegó a ser reclutado como fuente porque "nunca" informó de nada fiable ni de interés y, por tanto, ni colaboró ni mucho menos cobró del centro.

Durante su comparecencia este jueves ante la comisión de investigación parlamentaria impulsada por Junts sobre los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 y 18 de agosto de 2017, respectivamente, que causaron 16 muertes, Terán ha querido dejar claro antes de someterse a las preguntas de los diputados que la comisión de un ataque en Europa era "prácticamente inevitable".

"El elemento de debate no era si se iban a producir ataques o no, sino dónde, cómo y cuándo. Lo ocurrido en agosto de 2017 en Alcanar (Tarragona), Barcelona y Cambrils fue la consecuencia, desde nuestro punto de vista, de la planificación de un ataque que pasó inadvertido para todos", ha enfatizado el compareciente antes de aseverar que no se pude establecer una relación de causa-efecto para poder haber evitado esos atentados.

Terán ha aprovechado su turno de palabra para defender el trabajo de todos los miembros del CNI, que no escatiman esfuerzos ni dedicación en evitar atentados y salvar vidas. "Nos esforzamos día tras día en hacer nuestra labor lo mejor posible", ha apostillado.

Respecto a Es Satty ha reiterado que, tal y como sostuvo el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán en esa misma comisión en febrero y tal y como figuran en las actas desclasificadas de las visitas que los agentes de este centro le hicieron en la cárcel de Castellón, el imán "nunca informó de nada de interés ni colaboró con el CNI".

Ya a preguntas de los diputados, el compareciente ha detallado que Es Satty resultó ser un objetivo de interés en 2013 porque tenía contactos "indirectos" con algunos integrantes radicales de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) vinculados a la Operación Chacal contra el terrorismo yihadista desarrollada en 2006 y porque tras salir de la prisión de Castellón en 2014 podía ser una "potencial fuente".

Esta fue la razón por la que se le pidió un informe sobre esta célula de Vilanova que no arrojó ningún interés porque "estaba ajeno a la realidad" y, posteriormente, se le proporcionó un teléfono cuando salió de prisión por si podía aportar alguna información de interés.

"Nunca dio ninguna información y nunca se pagó por la información que no dio", ha zanjada el compareciente, que ha asegurado que en diciembre de 2014 fue el último contacto con Es Satty y que el CNI no encontró ningún indicio "ni absolutamente nada" que permitiera establecer que pudiera ser una amenaza años después, porque los atentados de la célula de Alcanar comenzaron a planificarse a principios de 2017.

"No somos perfectos, pero ahora sería más difícil"

Es la respuesta tajante que dado el compareciente a la pregunta del diputado de ERC Francesc Marc Álvaro sobre cómo fue posible que Es Satty engañara a todas las fuerzas de seguridad y, en concreto, al CNI, que ha dicho tenía abiertas más de 300 investigaciones sobre posibles objetivos.

Porque el hecho de que Es Satty evolucionara al salafismo tampoco es un elemento determinante para convertirse en una amenaza, ha aclarado, antes de insistir en que antes de 2017 el imán no tuvo ninguna actividad objetiva ni muestra indiciaria que pudiera provocar que se monitorizara a esa persona.

"Toda su actividad fue clandestina y tenían la absoluta voluntad de pasar inadvertidos", ha subrayado. A preguntas del diputado del PSOE David Serrada se ha mostrado convencido de que la célula que Es Satty impulsó y de la que fue el ideólogo "tendría más complicado y difícil" pasar desaparecida actualmente.