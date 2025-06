La primera Cumbre de la ONU en España es para Sevilla mucho mejor que pagar los Grammy

España es anfitriona de la Cumbre de la ONU para reestructurar los acuerdos y sistemas de financiación al desarrollo y la cooperación entre los países ricos y pobres. Es, sin duda, desde el punto de vista institucional, y por lo que está en juego para contribuir a un mundo mejor, el acontecimiento más importante a nivel global de los que se celebra en toda España durante 2025. Su relevancia no emana del número de jefes de Estado o de ministros que encabecen las delegaciones nacionales rumbo a Sevilla. El protagonismo lo tiene la Organización de Naciones Unidas y toda la amplia red de instituciones mundiales, continentales o de áreas geográficas, tanto públicas como privadas, que van a interactuar en Sevilla durante cuatro días.

Son 3.300 millones de personas las que viven en países que gastan anualmente más en financiar su deuda que en sanidad o educación. Ante tamaña realidad, en cualquier ciudad anfitriona de una cita convocada para remediar parte de esas causas y consecuencias, es poca molestia establecer durante una semana restricciones al tráfico y al estacionamiento de vehículos en algunas calles. O retirar contenedores y papeleras por criterios de seguridad dentro del plan para prevenir atentados. Eso mismo se hace en Sevilla todos los años durante la semana con más procesiones.

En la Cumbre de Sevilla se va a hablar de dinero. De muchísimo dinero. La ONU estima que se requieren cada año cuatro billones (con b) de euros para solucionar las hambrunas, la pobreza, la desigualdad extrema y la mitigación del cambio climático. Existen esos recursos económicos, no es ciencia ficción, como bien saben en los paraísos fiscales. Y existe la capacidad de generarlos de modo recurrente, para dedicarlos a los retos de nuestra civilización, mal acostumbrada a que la avaricia rompa el saco.

El portugués Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, recordará en la inauguración de la cumbre, el lunes 30 por la mañana, que los países pobres tienen muy pocas opciones para destinar recursos a su desarrollo sostenible si no se reforma un sistema financiero internacional anticuado, ineficiente e injusto. Junto a él, en la sesión de apertura, intervienen los máximos ejecutivos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, y del Consejo Mundial Económico y Social. Esto da idea de su relevancia.

En clave nacional, quién se lo iba a decir a Pedro Sánchez cuando hace dos años, como presidente del Gobierno, ofreció a la ONU que España fuera el país anfitrión, en el arranque de la cumbre su participación en el gran auditorio del Palacio de Congresos de Sevilla va a coincidir con la entrada de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo para declarar sobre el escándalo de corrupción que le implica con Ábalos, Koldo y demás personajes cómplices en una trama vergonzosa que indigna a la sociedad española y que cada vez genera más noticias en los medios de comunicación internacionales.

La inestabilidad y la incertidumbre que, de modo acentuado, son el modus vivendi de la gobernanza nacional en el Consejo de Ministros y en el Parlamento, atascados en el día a día sin mirar más allá, han influido en que, de modo sorprendente, casi no se haya comunicado desde el Gobierno durante los meses y semanas previos que España iba a ser sede de una cumbre mundial de la ONU. Ni siquiera para presumir de ello.

Fue el 17 de julio de 2024 cuando Pedro Sánchez anunció, desde el Congreso de los Diputados, que había elegido la ciudad de Sevilla para sede de este acontecimiento. Apenas logró repercusión. Y cuando el 11 de octubre del año pasado viajó a Roma para ver al Papa Francisco, y en la nota emitida desde La Moncloa se incluyó que había invitado al Pontífice, en tanto que Jefe de Estado del Vaticano, a participar en Sevilla en la cumbre, también pasó muy desapercibida esa referencia. Y en la capital andaluza tampoco fue motivo de conversación preguntarse qué es lo que va a suceder tan importante como para que el Gobierno intente que Bergoglio al fin viajara a España.

Ciclistas y viandantes pasan junto al Palacio de Congresos FIBES de Sevilla. / Julio Muñoz / EFE

El pasado 11 de junio, Sánchez habló telefónicamente por vez primera con el nuevo Papa, León XIV, y también le invitó a trasladarse a Sevilla para intervenir en la Cumbre. Obviamente, los viajes papales se planifican con mucha antelación, y hasta la fecha la diplomacia vaticana no subordina su estrategia de apostolado y de influencia en el orden mundial a incluir la presencia de su gran líder en eventos organizados ni por la ONU ni por estados.

Organizaciones de la Iglesia católica sí van a participar en algunas de las sesiones programadas en el Palacio de Congresos. Y en clave local la Archidiócesis de Sevilla organizó esta semana, el pasado miércoles 25, un acto sobre Justicia y dignidad: Jubileo de la esperanza y financiación para el desarrollo. En el que se puso de manifiesto que la deuda está limitando las perspectivas de desarrollo de muchas economías en desarrollo. Dos mil millones de mujeres y niñas carecen de protección social. Y el 94 % de las naciones con préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han reducido las inversiones en educación pública, salud y protección social desde 2022. Terminó la pandemia del covid pero persiste la pandemia de la marginación.

La falta de comunicación institucional desde el Gobierno español sobre los preparativos de la Cumbre, y la creciente toxicidad partidista de las relaciones entre las diversas Administraciones Públicas, han influido en que tampoco ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Sevilla hayan comunicado apenas durante todo un año y medio algo sobre la existencia de este acontecimiento. Ni siquiera desde el punto de vista de repercusión mediática para Sevilla a nivel mundial.

Por eso es paradójico que el 16 de junio, a menos de 15 días de su comienzo, la mayor parte de la ciudadanía sevillana, y por extensión la opinión pública nacional, se ha enterado de carambola por vez primera sobre la organización en la ciudad de un gran evento de la ONU, a través de las declaraciones del alcalde, José Luis Sanz, en una entrevista radiofónica en la Cadena SER sobre sus dos primeros años de mandato, cuando comentó que todo el que viva o trabaje en Sevilla Este que se pida asuntos propios o teletrabaje del 30 de junio al 3 de julio porque en Fibes va a tener lugar la mayor concentración en Sevilla de líderes mundiales desde la Expo'92 y serán muchas las restricciones de tráfico en la zona.

En Sevilla, antes de esta cumbre, solo ha habido a la vez izadas más banderas diferentes con ocasión del Campeonato del Mundo de Atletismo al aire libre, en agosto de 1999 en el Estadio de la Cartuja. Para aquilatar en clave local la importancia de este acontecimiento en comparación con otros, no hay que medirlo con la Expo'92, que es el gran hito de transformación y modernización de la ciudad en su historia contemporánea, sino con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que tuvo lugar los días 21 y 22 de junio de 2002. También en Sevilla Este, también en el Palacio de Congresos, que entonces era solo la mitad del actual, porque las instalaciones que hoy predominan se inauguraron en 2012.

La ubicación en Sevilla de esa cumbre fue decidida por el Gobierno presidido por José María Aznar, cuando en la capital andaluza el poder autonómico estaba en manos de Manuel Chaves y el alcalde era Alfredo Sánchez Monteseirín. Justo al contrario de la situación actual entre PSOE y PP. Pero era otra España, donde había controversia partidista pero era mayor el grado de lealtad institucional. Y, por supuesto, desde todas las instituciones se comunicó bien, y con mucha antelación, que Sevilla iba a ser sede de una gran reunión de líderes europeos. Y que se iban a tratar temas tan importantes como la ampliación de la Unión Europea integrando a los países del Este que antaño estaban sometidos al 'telón de acero' soviético; y como la primera articulación de un sistema para gestionar la creciente ola de inmigración ilegal, con o sin pateras.

Últimos preparativos en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. / Rocío Ruz / Europa Press

Por supuesto, en esas fechas del inicio del verano de 2002 hubo un plan especial de seguridad en Sevilla, y un plan especial de movilidad, porque en esa cumbre coincidía la presencia no solo de las autoridades al frente de los países ya integrados en la UE, sino que además participaron todos los presidentes de gobierno de los diez estados que negociaban su ansiada integración (Polonia, Hungría, República Checa, Lituania,...).

Las medidas de seguridad tuvieron en cuenta que era una época en la que los movimientos antiglobalización y antimilitaristas habían adquirido mucha fuerza, se infiltraban grupos antisistema que viajaban a cada país donde se realizara una reunión política de alto nivel y buscaban enfrentarse a las fuerzas policiales, para adquirir así notoriedad y captar a la cantera de disconformes con el orden convencional. Cientos de radicales viajaron a Sevilla y participaron en la manifestación promovida por la plataforma de entidades sociales locales, regionales y nacionales que habían organizado foros y debates en los días previos, incluyendo un encierro en el campus de la Universidad Pablo de Olavide. La marcha comenzó en la calle José Laguillo y transcurrió por la ronda histórica hasta la fachada del Parlamento de Andalucía. Apenas hubo incidentes porque se impuso el espíritu pacífico de la mayoría de los participantes, andaluces críticos que nunca recurren al vandalismo.

La manifestación planificada para este domingo 29 por la tarde, desde los Jardines de Cristina hasta las Setas en la Encarnación, nada tiene que ver con las de comienzos de siglo. Forma parte del propio programa de la Cumbre, concertada con un Foro de la Sociedad Civil que se reúne en la víspera en los salones del Hotel Meliá Sevilla. En la época actual, los antisistema están en el lado oscuro de internet: las 'fake news' y los ciberataques.

Esta Cumbre de la ONU está convocada antes de que Donald Trump volviera a ganar unas elecciones para presidir Estados Unidos. Antes de que esa desgracia acelere el auge de las tiranías populistas y el acoso a las democracias. Su gobierno no va participar en Sevilla. Porque esta cumbre encarna el multilateralismo que, con todas sus imperfecciones, ha logrado grandes avances para la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En la coyuntura actual, el dilema para la financiación del desarrollo puede resumirse en: multilateralismo o motosierra.

La ausencia de autoridades mandatadas desde la Casa Blanca no significa que no haya presencia norteamericana en esta convocatoria de Naciones Unidas. En Sevilla van a participar representantes de importantes instituciones norteamericanas: bancos, fundaciones, clubes de inversores, organizaciones sociales, universidades, centros de estudios políticos y económicos, lobbys, etc. Sobre todo en el International Business Forum que la ONU propicia dentro de la cumbre en Fibes durante los cuatro días de las sesiones plenarias, y que va a reunir a cientos de personalidades de alto nivel en los ámbitos económicos y financieros. Por ejemplo, Mark Suzman, el consejero delegado de la fundación de Bill Gates, el mayor donante de dinero para la cooperación al desarrollo. El ex presidente de Microsoft ya ha donado más de 100.000 millones de dólares. Y tras la escabechina presupuestaria perpetrada por Trump con la motosierra de Elon Musk, Bill Gates ha anunciado que destinará durante los próximos años toda su fortuna, otros 200.000 millones de dólares, sobre todo al desarrollo de África.

Últimos preparativos en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. / Rocío Ruz / Europa Press

Para Sevilla son muchas las ventajas de albergar este evento y que lleve su nombre esta Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo, así como también irá su nombre en la Plataforma de Acción que se pondrá en marcha desde la ONU tras la clausura, cuando la capitalidad de Naciones Unidas vuelva a Nueva York. El Ayuntamiento de Sevilla solo ha tenido que destinar 2 millones de euros para sufragar gastos inherentes a dar servicio a esta cita, en la que el Palacio de Congresos va a percibir mucho más y le permite sanear su balance. El Consistorio no ha tenido que pagar ni un euro para que se hable de Sevilla a nivel internacional ni para que se muestren hermosas imágenes de Sevilla. Y eso ya está sucediendo, y dejando huella en el universo internet, antes de que se aconsejara en Sevilla Este.

Valga un ejemplo, de los miles que se van a generar estos días de modo espontáneo. Vean la publicación del pasado miércoles en Instagram por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), comunicando su participación en la Cumbre de la ONU en Sevilla. Además de referencias sobre los grandes asuntos a tratar, muestra imágenes de la ciudad (el Ayuntamiento, Plaza de San Francisco, Plaza de España, Giralda, Catedral, el río,...).

Para que en Andalucía se lograra el hito de que por vez primera la gala de los premios Grammy Latinos se realizara fuera de Estados Unidos, y todos los eventos paralelos en Sevilla a ese gran espectáculo televisivo montado en Fibes, la Junta de Andalucía destinó 22,8 millones de euros, el Ayuntamiento 4,8 millones y el Gobierno de España 1,5 millones.

Sevilla no es solo turismo, ni es solo ciudad de veladores. Para el equilibrio de Sevilla es necesario que la ciudad no solo acoja eventos espectaculares sino también eventos trascendentes. Miles y miles de personas que residen en Sevilla y su área metropolitana están concernidas a diario personal y profesionalmente en las temáticas de las que trata esta Cumbre. Desde ONGs como Sevilla Acoge a centros de investigación en Cartuja como la Estación Biológica de Doñana. Desde empresas sevillanas con implantación en varios continentes, como Inerco y AGQ Labs, a los grupos de médicos y enfermeros que han vertebrado voluntariamente admirables campañas de salud (vacunación, operaciones,...) en las selvas de países muy pobres, sobre todo en África. En primera persona puede hablar de ello, por ejemplo, Alfonso Carmona, actual presidente del Colegio de Médicos de Sevilla.

Cuando se clausure la cumbre de la ONU, y sus 12.000 participantes hagan las maletas para regresar a sus lugares de origen, habrá que recordar que Sevilla también necesita en clave local otro tipo de cumbre, y otro tipo de plataforma de iniciativas para la acción. De puertas adentro. Porque cinco de los barrios de ciudades españolas con menos renta per capita son cinco barrios de Sevilla. Ese es el gran Objetivo de Desarrollo Sostenible en el que Sevilla lleva décadas fracasando. Y la responsabilidad de resolverlo le corresponde sobre todo a la sociedad sevillana, a través de sus instituciones y de sus entidades. No le pidamos a Europa que también nos solucione esa papeleta.