Los whatsapp que Koldo García cruzó con Santos Cerdán acreditan que estaba al tanto de las adjudicaciones irregulares investigadas

A medida que se van conociendo los indicios con los que ha contado la Unidad Central Operativa (UCO) para preparar el informe que ha supuesto el fin de la carrera política de Santos Cerdán, la situación judicial del ya ex secretario de Organización del PSOE cada vez se complica más. Entre la abundante documentación que figura como anexo del informe que provocó los registros del pasado día 10, figuran los whatsapp que se cruzó con Koldo García Izaguirre en los que se comprueba que estaba al tanto de adjudicaciones de obras bajo sospecha.

Cerdán, que sigue proclamando su inocencia, no debía contar con que Koldo García no solo conservara sus terminales sin practicar ningún tipo de borrado, sino que también grababa y guardaba en dispositivos de almacenamiento las conversaciones que mantenía con sus distintos interlocutores, entre los que también estaba el hasta la semana pasada número tres del partido socialista.

En una conversación que ambos mantuvieron el 2 de febrero de 2022, en la que Cerdán le aconseja que trate de "colocar a la familia", Koldo le advierte de que un empresario al que identifican como "Guipuchi" amenazaba con dar a conocer unos mensajes en los que aparecía él, sino le pagaban el dinero que decía que le debían. Aunque el expolítico socialista comienza negando cualquier posibilidad de que exista algo en su contra, termina diciendo al exasesor de Ábalos que se ocuparía. "Guipuchi" es como llamaban a Joseba Antxon Alonso, administrador único de Servinabar.

Entre los whatsapp cruzados entre Koldo y Cerdán, cuya relación se remonta, según la UCO a 2013 por el Partido Socialista de Navarra (PSN), figuran unos de 27 de octubre de 2017, en los que el socialista navarro pregunta por las obras que "va a hacer Gui" y Koldo responde: "Panadero". Santos Cerdán insiste porque sabe que hay más: "Y algo más me dijiste". El exasesor responde: "Arena".

Pantallazo de la conversación mantenida entre Santos Cerdan y Koldo García / UCO

En el informe de la UCO se explica que en el proyecto "Panadero", mencionado varias veces por Koldo, participaron Fernando Merino, por Acciona, y Joseba Antxon Alonso, por Servinabar, la empresa de la que Cerdán tenía el 45% de las acciones, según consta en uno de los documentos intervenidos por los agentes en los registros realizados el pasado día 10.

Según los investigadores, "atendiendo a la imagen, se observa que la parcela contenida en el plano se corresponde en la actualidad con el recinto destinado a un supermercado en la localidad de Huarte, Navarra, así como a un establecimiento hotelero denominado 'El Panadero de Eugui', nombre este que estarían utilizando para el proyecto".

"La segunda de las obras llevadas a cabo por Acciona y Servinabar en la Comunidad Foral de Navarra y en el periodo anterior al nombramiento de Koldo como asesor" en el Ministerio de Transportes, "sería la adecuación del pabellón deportivo Navarra Arena en Pamplona. En este sentido, la UTE Pabellón Navara Arena, conformada también por ambas sociedades, resultó adjudicataria en octubre de 2017 para esa licitación", señala la UCO en las conclusiones que entregaron al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Entre las notas que Koldo García se apuntaba en su teléfono, no solo figuraban sus reflexiones sobre como le veía la gente y cómo le gustaría que le vieran, sino también los deberes que tenía pendientes. En una de ellas, con fecha del 29 de mayo de 2017, en lo que parece una cita a las 6.30 horas con "Guipu", se puede leer bajo el epígrafe "Temas Antxon" el esbozo de su futuro proyecto laboral: “Si consigo obras, cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga”

La UCO relata "el interés de Santos Cerdán en las obras Mina Muga, Panadero y Arena" y considera "preciso profundizar" con "Antxon Alonso y Servinabar/Noran Coop". En enero de 2016, Koldo tenía "dos anotaciones en el calendario que vinculaban a ambos, en la primera se recordaba 'Apuntar lo de la prensa de Antxon para Santos” y en la segunda se decía que 'Antxon le dice a Santos que soy íntimo de Jorge". Tras analizar todos estos indicios los agentes concluyen que Cerdán tenía capacidad de decisión tanto en Servinabar como en la cooperativa Noran.

