ERC rechaza reunirse con el PP para una moción de censura a Sánchez y le pregunta por "Ayuso, Aldama y Mazón"

Si Alberto Núñez Feijóo quiere impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez no podrá contar con los votos de ERC. Así se lo han trasladado este mismo martes los republicanos al PP después de que el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, haya contactado con ellos. Tellado tiene el encargo de Feijóo de contactar con todos los socios de Sánchez en el hemiciclo para "testar" si le siguen dando su apoyo. ERC, pese a las dudas, mantiene viva la alianza con los socialistas y directamente descarta reunirse con el PP.

Según explican fuentes republicanas a EL PERIÓDICO, consideran que "hay poco que hablar" con los populares. La posición del partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián es que, si los escándalos del PSOE siguen subiendo de intensidad, la solución nunca será entregar la presidencia a Feijóo, sino que se convoquen elecciones generales anticipadas. "Si la situación en el PSOE escala quien tendrá que decidir serán los ciudadanos. Nosotros no participaremos activamente en colocar a un PP cuyos gobiernos han sido y son aún los más corruptos de la historia de este Estado", alegan los republicanos.

Además, ERC considera que el PP no puede representar una "supuesta higiene democrática que no ejerce". "Ayuso, Aldama y Mazón son algunos ejemplos", resume el partido de Oriol Junqueras. En definitiva, la opción de los republicanos sigue pasando por explorar si la alianza con el PSOE sigue teniendo sentido y, si en algún momento deja de tenerlo, pedirán elecciones y no abonarán la vía Feijóo. El contacto entre populares y republicanos se ha producido a través de un intercambio de mensajes de Whatsapp entre Tellado y Rufián.

Con la financiación en el horizonte

Los republicanos viven con mucha incomodidad los problemas del PSOE con la justicia, pero su opción nunca podrá ser decantarse por un gobierno el PP. No tendría ningún sentido respecto a la estrategia que han mantenido hasta ahora y tampoco es algo que su electorado pudiera asumir. Además, los republicanos tienen aún incentivos para mantener viva su alianza con Sánchez: intentar exprimir al máximo los acuerdos que sigue teniendo tanto con el PSOE en el Congreso como con el PSC en el Parlament.

Para ERC no tendrían ningún sentido entregarse a un PP que no hace tanto defendía la ilegalización de los partidos independentistas

El más importante de estos acuerdos es el de la nueva financiación para Catalunya. ERC ve como una posibilidad real de que esta cuestión avance en la reunión de la Comisión Bilateral del próximo 14 de julio en Barcelona. Es por esto que consideran que no tendría ningún sentido romper ahora con los socialistas para entregarse a un PP que no hace tanto defendía la ilegalización de los partidos independentistas o que impulsó la 'Operación Cataluña' desde el Gobierno de Mariano Rajoy.

La opción de ERC, por lo tanto, es apurar las posibilidades de seguir sosteniendo a Sánchez para avanzar en financiación, en el traspaso de Rodalies o para concretar de una vez por todas la condonación de la deuda del FLA. Y si, sostener a Sánchez se convierte en una opción inviable, su camino será el de reclamar unas elecciones generales. Volver a las urnas es arriesgado para ERC, ya que se encuentra en un bache electoral, pero es una opción mucho más sólida que apoyar a un gobierno del PP.

