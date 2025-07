Alejandro Fernández busca proyección en el congreso del PP ante la apuesta de Feijóo por Sirera

El siempre incómodo presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, llega al congreso nacional del PP en silencio, por lo menos de cara a público, pero con su carta ya jugada. Durante las últimas semanas ha agitado al partido con una enmienda a la ponencia política que exige vetar expresamente cualquier pacto con Junts. El texto ha molestado dentro del PP catalán y también en Génova en un momento en que el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, tantea vías de diálogo con los posconvergentes para una posible moción de censura, de momento, sin éxito. Feijóo insiste en ofrecer al partido de Puigdemont canales de diálogo alternativos a la visita a Waterloo para "abrir un nuevo periodo y poner el contador a cero", y a Fernández le incomoda esta voluntad de acercar posturas, pero no se ha pronunciado en estos últimos días, a diferencia de lo que ha hecho en otras ocasiones.

Desde su entorno recuerdan que sus posiciones "ya son conocidas": con Puigdemont no hay nada de que hablar y Junts no es un actor de fiar, alega. Cualquier confianza hacia esa formación sería una equivocación, esgrimen fuentes cercanas al presidente del PPC. Lo ha manifestado públicamente en el pasado, lo ha dejado escrito en su libro 'A calzón quitao' y lo ha situado en su enmienda a la ponencia política del congreso de este fin de semana. Esta es su principal batalla.

Alberto Núñez Feijóo y el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández. / EUROPA PRESS

El objetivo final

Pero la enmienda y su línea dura con la dirección nacional no es solo un guiño a sus votantes catalanes. Fernández acude al congreso con un objetivo estratégico: proyectarse a nivel nacional para resistir en Catalunya. Es plenamente consciente de que en su federación no tiene el favor de las estructuras internas, y mucho menos las de Génova. La mayoría de dirigentes no lo apoyan, aunque sí cuenta con una parte fiel de la militancia y de los votantes. Eso, sin embargo, podría no bastar para sobrevivir al futuro congreso del PP catalán, que no se convocará hasta después de las elecciones generales, pese a que lleva pendiente más de tres años.

La ruta nacional

Por eso, el líder popular en Catalunya lleva meses buscando apoyos fuera de casa. Desde que publicó su polémico ensayo con duras críticas a la cúpula de Feijóo, ha recorrido miles de quilómetros por toda España para presentar en centenares de localidades su libro como forma de proyecto político con un discurso duro contra el independentismo y crítico con los cálculos de la dirección nacional a la hora de plantearse pactar con Junts. Con ello, intenta ganarse la simpatía de territorios afines a su perfil, que en un futuro puedan servir de palanca de presión a Génova para mantenerlo o evitar que lo sustituyan por un perfil más 'cómodo'.

El presidente del PP de Barcelona, Dani Sirera, junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. / Mariona Puig / ACN

Sirera, el hombre de confianza en Génova

Mientras Fernández actúa por su cuenta, otro dirigente catalán ganará protagonismo en este congreso: Daniel Sirera, líder del PP en Barcelona y una pieza clave en el entramado del partido en Catalunya. Fue Génova quien lo impulsó como candidato a la alcaldía de Barcelona en 2023 cuando ejercía como jefe de gabinete del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. Durante ese tiempo se consolidó como un hombre de confianza de Miguel Tellado, confirmado como secretario general del PP. En esta cita congresual, Sirera no solo asistirá, sino que lo hará en calidad de uno de los cuatro redactores de la ponencia estatutaria, un puesto de gran relevancia reservado por Feijóo, que refuerza su peso dentro del partido a nivel nacional.

Su perfil discreto y moderado contrasta con la dureza de Fernández: el concejal se centra en su papel como oposición al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y huye de cualquier batalla dentro del PP catalán, posicionándose como un perfil al margen de las tensiones internas. Eso sí: su línea directa con la dirección nacional y la confianza que se deposita en él despierta recelos en ciertos sectores de las filas catalanas, que lo ven como un posible recambio de Fernández. El principal argumento que sostienen sus detractores es que Sirera "actúa por libre" y "no da explicaciones" al partido sobre lo que hace. Precisamente lo mismo que le reprochan al actual presidente del PPC.

Sirera, junto al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, este miércoles. / FERRAN NADEU

Las dos principales caras visibles del PP catalán en el congreso se han convertido en figuras incómodas dentro del partido en Catalunya. Pero solo una tiene el apoyo de Génova, pese a que fuentes cercanas a Sirera niegan que presentarse a la presidencia del partido en la comunidad, cargo que ya ostentó entre 2007 y 2008, sea una posibilidad real de cara al futuro congreso catalán. "Ahora no importa nuestro congreso, estamos centrados en Feijóo", repiten fuentes de la formación. Todos saben que, cuando llegue el momento, Feijóo deberá tomar una decisión: mantener al líder actual o proponer una alternativa. Y Fernández no se lo pondrá fácil.

