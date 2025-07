Aznar pronuncia un duro discurso contra el PSOE: "Si pactas con delincuentes, no te extrañe acabar en la cárcel"

José María Aznar ha pronunciado uno de sus discursos más duros contra el Gobierno y el PSOE de los que se le han escuchado en los últimos años. En su intervención en el 21º congreso del PP que ha empezado este viernes en Madrid, Aznar ha augurado que los dirigentes socialistas van a acabar en la cárcel. "Si negocias Presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extrañe acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente", ha afirmado en referencia a las alianzas tejidas por Pedro Sánchez con independentistas y nacionalistas para ser investido presidente entre un largo aplauso de los compromisarios conservadores. En esos pactos tuvo un papel capital Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE y en la cárcel desde el lunes por los indicios de corrupción que pesan sobre él. "He dicho lo que quería decir y me he quedado bastante a gusto", ha afirmado Aznar para rematar su intervención.

Alberto Núñez Feijóo ha sido el encargado de presentar a Aznar y también a Mariano Rajoy ante el auditorio. "Es un honor contar con vuestra presencia aquí juntos, es un símbolo de todo lo que nos une, que es España", ha afirmado el actual líder de los populares en una intervención no prevista que ha precedido al discurso de los dos expresidentes.

Aznar ha empezado su alocución poniéndose a disposición del PP y dibujando una España en la que considera que hay que "sentar las bases de la conviviencia constitucional". "Compraron una investidura a cambio de la impunidad total. No se han limitado a perdonar delitos, han pedido perdón a los delincuentes", se ha quejado en referencia a los indultos y la amnistía. "El cambio urgente en España significa que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel para que la ley se les aplique. Ese es el cambio urgente de España", ha dicho Aznar a renglón seguido.

En referencia a la trama que afecta a Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, ha apuntado que "no es cosa de tres o cuatro golfos". "La golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento, rebasa cuestiones de moral privada y tiene un significado político", ha continuado. Según el expresidente del Gobierno, Sánchez está "arrastrando al país hacia una vía muerta" y solo tiene "un proyecto de ruptura".

El expresidente Rajoy considera que con el Gobierno de Sánchez se ha “visto de todo". "Hemos visto cosas que no podíamos ni imaginar, impensables, inconcebibles, disparatadas pero todo arranca de un mismo origen, quien perdió las elecciones se dispuso a quedarse en el poder a cambio de someterse a un chantaje constante”, ha declarado. A juicio de Rajoy “de ese pacto indigno vino todo”. “La peor corrupción fue ofrecer una amnistía a cambio de poder, impunidad a cambio de gobierno”, ha sostenido Rajoy, que ha insistido en que “esa ha sido la gran corrupción”.

