Sánchez bracea para salvarse del naufragio mientras Feijóo celebra cada golpe con el PP de fiesta

Mañana de sábado de julio muy político y de fuertes contrastes. Frente a las malas caras en el Comité Federal del PSOE destaca el ambiente festivo y relajado del PP. A poco más de 20 kilómetros y 20 minutos en coche, Ferraz y el palacio municipal de Ifema en Madrid reflejan dos momentos antagónicos.

El partido que gobierna España y está en el poder está pasando una situación muy crítica, intentando enderezar el rumbo con enormes dificultades. La caída de Francisco Salazar como miembro de la ejecutiva federal esta misma mañana tras denuncias de acoso sexual y con el empujón final de las feministas del PSOE ha sido el remate. "El último golpe", decía un socialista. "Esto es El Padrino pero en cutre, en versión Torrente", señaló Miguel Tellado desde el escenario del Congreso del PP. "El comité del PSOE es un velatorio, un funeral", agregó.

Mientras, Pedro Sánchez entonaba: "El capitán de este barco no se desentiende cuando hay mala mar". Los suyos lo escucharon dentro "sin entusiamo", con "temor", "expectantes" a lo que pudiese decir y con "temor a lo que puede venir", según narraban los asistentes al Comité Federal. En las filas del PSOE el estado de ánimo va a de la resignación a la indignación, a la frustración. Con aplausos súper débiles y tardíos, con algunas dirigentes como la presidenta navarra María Chivite conteniendo las lágrimas, con insatisfacción por la falta de anuncios de futuro de Sánchez y con alabanzas al temple de Emiliano García Page para decir todo lo que ha dicho, entre otras cosas exigir una cuestión de confianza y convocar elecciones si las pierde.

Faltó energía

Los socialistas han echado en falta que Sánchez hablara con más sentimiento porque es "el máximo responsable de todo" y a él le toca "levantar los ánimos de la tropa". Su propio estado de ánimo está muy tocado. Visiblemente desmejorado y con una pérdida de peso que salta la vista, Sánchez no consiguió sacar a los de la depresión. "Esto es un mundo (comité federal) y la realidad es otra. Pero tampoco se puede perder el gobierno en este momento con esta gente que hay fuera", haciendo referencia a los ultras, destacó una dirigente socialista que tuvo grandes responsabilidades. Muchos comparten que hay que resistir aunque el ambiente, efectivamente, es de funeral.

"Ya nos tocaba", dicen los populares. El PP que se quedó con el regusto amargo de llegar a las puertas de Moncloa sin poder entrar, ese que ganó las elecciones sin mayoría suficiente para gobernar, asiste con enorme satisfacción a las dificultades que atraviesa el presidente del Gobierno. Tanto que se atrevieron a subir a un cómico y tiktoker canario al escenario para reírse de "la PSOE", pedir que "voten por Pedri" o hacer juegos de palabras sobre "las primas de los socialistas", los amigos de Sánchez que "estudiaron relaciones púbicas" o "la elegancia de París de (María Jesús) Montero". En su segundo cameo, el cómico puso al auditorio en pie para pedir un minuto de silencio por el presidente del Gobierno.

Aplausos al líder

Los populares han venido a disfrutar. No hay debate. No hay enmiendas vivas. Todo se ha pactado. Los nombres de la nueva dirección de Feijóo han sido convenientemente filtrados por Génova. Venden unidad cada minuto. “Somos una familia”, dijo Miguel Tellado. Vienen a aplaudir a su líder y a afianzarse en la idea de que "muy prontito, muy prontito", como dijo Juanma Moreno, "gobernarán España". A ver caer en sus estertores, eso dicen, a un gobierno “en fallo multiorgánico”, dijo Alfonso Fernández Mañueco. Solo Xavier García Albiol hace de vez en cuando de poli malo para mandar a callar y ordenar a quien quiera hablar que se vaya fuera. Es la única riña abierta. Feijóo mandó un mensaje claro colocando a Tellado como todopoderoso en el partido, no ha tenido en cuenta equilibrios ni cuotas, tiene manos libres y una última oportunidad y en el PP no hay ahora mismo ninguna duda de que esta vez rematarán a gol. Nadie le discute.

Todo esto se traduce en el ambiente. Nada que ver con 2018, recuerdan, cuando de nuevo en Madrid y con el lema “El futuro de España” llegaron divididos en tres bandos, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado y María Dolores de Cospedal, para resolver la sucesión de Mariano Rajoy, que acababa de renunciar a sus cargos tras perder la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno por la sentencia de la trama Gürtel. "Entonces se podía cortar el ambiente con un cuchillo. Esto es una fiesta", asegura un veterano. Tampoco fue fácil el congreso de Sevilla de abril de 2022, el que ungió a Feijóo como presidente tras la dura caída de Pablo Casado, dramática en intensidad y que convirtió Génova en un polvorín.

Por eso ahora sienten que, por fin, les tocaba un congreso de trámite. Feijóo decidió adelantar el cónclave pese a las opiniones en contra y se ha demostrado que acertó plenamente. Por mucho que imaginaran, nadie podía pensar que enfrente, el mismo día, estaría el PSOE afrontando uno de los comité federales más difíciles desde el del 1 de octubre que decapitó a Sánchez en 2016. El PP siente, así lo transmiten sus líderes, que solo tienen que sentarse a esperar y no meter la pata. El PSOE espera mientra recuperar la energía y poder salir del hoyo.