Camps organiza otro gran acto para reclamar a Génova el congreso del PP de la Comunidad Valenciana

Francisco Camps vuelve a la carga. Tras unas semanas fuera de foco tras el gran acto en el que reunió a más de 1.500 simpatizantes del PP de la Comunidad Valenciana en el Veles e Vents, el expresident de la Generalitat está organizando un nuevo encuentro con las bases populares con el que busca mantener la presión sobre la dirección nacional del PP para que convoque el congreso autonómico del PPCV. La cita ha reactivado las especulaciones sobre si Camps dará por fin el paso de anunciar que presentará su candidatura a liderar el partido que ahora pilota Carlos Mazón, algo que ya se esperaba en el acto de mayo pero que finalmente no se concretó. Pese a todo, en su entorno mantienen abierta esta posibilidad.

La fecha del acto, el 9 de julio, no es casual. Camps la ha escogido pese a ser un miércoles de verano, lo que complica la afluencia, para "no interferir" en el desarrollo del congreso nacional de los días 4, 5 y 6 de julio que encumbrará a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido. Y a la vez (y sobre todo), aprovechar esa cercanía con el cónclave estatal para mantener activa la reivindicación que abandera desde su regreso a la actividad política pública: la necesidad de que Génova convoque cuanto antes el congreso autonómico para el que Camps no se descarta si se siente respaldado.

Génova no se pilla los dedos

En el entorno de Camps hay cierta inquietud ante la posibilidad de que Feijóo aparque el cónclave autonómico para evitar abrir frentes internos en el contexto de debilidad actual de Mazón. Aunque desde Génova no dan pista alguna sobre sus planes a futuro en la Comunitat Valenciana, en el 'campsismo' miran con recelo la ponencia de estatutos que se deberá aprobar en ese congreso nacional de inicios de julio.

El documento está abierto a enmiendas, por lo que podría sufrir modificaciones, pero Génova propone eliminar de su articulado toda referencia a las obligaciones temporales para activar estos procesos orgánicos. Si antes los estatutos fijaban la convocatoria de estos congresos de menor rango "dentro de los cuatro meses siguientes" a la celebración del nacional, ahora se propone que tengan lugar "después" del nacional, sin marcar plazo alguno.

Todas las fotos del acto de Camps en el Veles e Vents / J.M. López

"Camps ya ha dinamizado el partido"

El lugar escogido, como ya sucedió con el Veles e Vents, tampoco es casual. Será en el Palau Alameda, el escenario de las celebraciones electorales del partido durante la época dorada del PP en la Comunitat Valenciana y que también ha acogido algún acto orgánico de Mazón. Y el formato será una "cena cóctel", con un coste de 35 euros por persona. La organización, que admite que la movilización será más complicada que en mayo por ser periodo estival y entre semana, confía en reunir en torno a 500 personas.

Además de pelear por ese congreso autonómico, en el entorno de Camps señalan que insistirá también en la necesidad de revitalizar el partido en la C. Valenciana, que "languidece" en los últimos tiempos según ha venido criticando en los últimos meses.

En ese sentido, fuentes cercanas a Camps destacan que esta campaña de retorno del expresident ya ha conseguido parte de ese objetivo de reactivar el partido, en referencia a los actos recientes celebrados por el PPCV en el marco de la convocatoria del congreso nacional y a los que se ha sumado Mazón, que ha aprovechado para exhibir respaldo interno. De hecho, vinculan esta mayor actividad a la demanda de Camps y al éxito de sus convocatorias recientes.

