Mazón niega un "sueldo vitalicio": "El estatuto de presidentes no lo he inventado yo"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que "no hay ningún sueldo vitalicio" para los 'expresidents', al ser preguntado por un salario de 75.000 euros anuales como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que podría cobrar durante dos años a partir de este lunes, tal y como prevé la ley valenciana, al haber cumplido los dos primeros años de legislatura, si dejara el gobierno valenciano.

"Que yo sepa no hay ningún sueldo vitalicio. El estatuto de los presidentes es el que está en vigor. En fin, no lo he creado yo, pero no hay ningún sueldo vitalicio que yo sepa. Estas cuentas son las que lleva Compromís, yo no me dedico a llevar estas cuentas. Mis cuentas son las de la reconstrucción", ha indicado el jefe del Consell, replicando a la crítica lanzada por los valencianistas este lunes en las Corts.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Alaquàs por las críticas de la oposición de haber intentado "aguantar", tras la dana que provocó 228 fallecidos, a superar la mitad de la legislatura para cobrar este sueldo que marca el estatuto de 'expresidents'. Si Mazón agotara la legislatura podría cobrarlo durante 15 años, además de tener derecho a coche oficial o asesor, según establece dicha normativa.

Cuestionado por si ha "aguantado" hasta ahora para poder cobrar el sueldo de 'expresident' si dejara el Consell, ha contestado: "No, por amor de dios. Solo la insinuación... Yo creo que ya está bien de hacerle la campaña a los que están utilizando el dolor con estas cosas. Me parece ya excesivo tener que entrar en esto".

Vigente desde 2002

El estatuto de expresidents lleva vigente desde 2002 y garantiza una función a quienes han ocupado el mayor cargo de responsabilidad en el Gobierno valenciano una vez deja su puesto. Su base teórica bebe de evitar puertas giratorias y de aprovechar la experiencia de un exjefe de Consell para ponerla al servicio del Jurídic Consultiu. Compromís pidió en mayo su cambio pero PSPV, PP y Vox lo rechazado.

En base a esta norma estuvo un tiempo adscrito Francisco Camps al CJC una vez dejó la Presidencia de la Generalitat y su acta de diputado en 2015 mientras que Ximo Puig apeló a los derechos que le daba haber estado al frente del Ejecutivo autonómico para contar con la oficina de apoyo que le permite disponer de dos trabajadores y un lugar físico de trabajo.

