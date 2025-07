Junqueras amenaza a Sánchez e Illa de dejarles sin presupuestos si no rectifican la financiación

ERC han lanzado este miércoles una ofensiva para expresar su malestar contra el acuerdo de financiación que el lunes presentaron el Gobierno y la Generalitat. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha advertido tanto al presidente Pedro Sánchez como al president Salvador Illade que ERC no negociará los presupuestos de 2026 si no rectifican la propuesta. "No habrá presupuestos catalanes ni españoles si el partido socialista y el Gobierno no cumplen con sus compromisos en el ámbito de la recaudación y en particular del IRPF", ha dicho en unas declaraciones a los periodistas desde el Parlament.

Transcurridos dos días desde que el Gobierno y la Generalitat hicieron público el acuerdo, ERC ha endurecido su discurso. El lunes, el partido Junqueras ya aseguró que no le satisfacía el pacto, pero quiso ver el vaso medio lleno: "La música suena bien, pero las concreciones son mínimas", dijo entonces. En cambio, pasadas estas 48 horas, el ambiente se han enrarecido y ERC ha aumentado el volumen de su rechazado a la propuesta porque considera que está demasiado lejos de lo que se reflejaba en el acuerdo de investidura que firmó con el PSC hace un año.

Incumplen con Cataluña y tienen que entender que Cataluña debe tener aquello que necesita y merece Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Junqueras considera que la propuesta lanzada por el Gobierno y la Generalitat adolece principalmente de dos problemas. El primero, proyecta una hacienda catalana aún demasiado "subordinada" a la hacienda estatal, sobre todo a la hora de dar margen a la Generalitat para recaudar el IRPF. El segundo, que no blinda que la nueva financiación respete el principio de ordinalidad, es decir, que en el reparto de recursos entre las comunidades, los recursos per cápita de las autonomías más ricas no queden por debajo del de los territorios menos ricos. "Incumplen con Cataluña y tienen que entender que Cataluña debe tener aquello que necesita y merece", ha concluido el líder republicano.

Solo dos horas antes de las declaraciones de Junqueras, el líder del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, Josep María Jové, ha apuntado en la misma dirección. En la sesión de control al Govern ha afeado directamente a Illa el contenido de la propuesta porque está lejos de "la literalidad" del acuerdo de investidura que firmaron ERC y PSC. "Rectifique o no tendrá presupuestos con nuestros votos. Todavía está a tiempo", ha dicho.

Siguiente capítulo

Antes de las vacaciones del mes de agosto, a la carpeta de la financiación aún le queda al menos un capítulo importante. Como ERC está en desacuerdo con la propuesta lanzada por el Gobierno y la Generalitat, ha decidido presentar antes de que acabe el mes una ley en el Congreso con un planteamiento propio sobre como Cataluña debe recaudar sus impuestos. Un planteamiento, se supone, más ambicioso que el de los socialistas y en el que se recogerá la fórmula jurídica sobre como Cataluña debe recaudar el IRPF y, progresivamente, también el resto de impuestos.

Con este movimiento, los republicanos quieren retar a los socialistas a que validen esta ley en el Congreso. Si lo hacen, volverán a abrir la puerta a la posibiliad de negociar los presupuestos. Si no, mantendrá la negativa a sentarse a negociar.

