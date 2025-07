El presidente de la Diputación de Valencia, tras declarar en el juicio por la dana : "No he cambiado de versión, he dicho siempre lo mismo"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado este viernes que está "muy tranquilo" tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, y ha señalado que cree que "no existe ninguna posibilidad de que termine imputado" en esa causa penal.

Mompó se ha manifestado así en declaraciones a los periodistas tras visitar una obras en la Plaza de Toros de Valencia, unas mejoras de un millón de euros para reformar el coso de la calle Xàtiva, centrada en este caso en el cambio del sistema eléctrico. Mompó ha afirmado que no ha cambiado su versión de los hechos "en nada". "Ni tengo memoria selectiva ni he cambiado la versión, he dicho siempre lo mismo", ha manifestado.

"Si hasta las siete de la tarde no se habla de (la posible rotura de la presa de) Forata y hasta las siete de la tarde para mí no existía el sistema ES-Alert, es imposible que antes de las siete hablara, no porque me acuerde sino porque si antes de las siete no sabía de su existencia no puedo conocerlo", ha dicho.

Petición del PSPV

Preguntado por la petición que hará a la jueza el PSPV, personado en la causa como acusación popular, para que se le impute por mentir en sede judicial y por omisión de socorro, Mompó ha dicho estar "muy tranquilo" y ha apuntado: "Creo que no existe ninguna posibilidad de que termine imputado".

El presidente provincial se ha mostrado crítico con los socialistas. "Ya vi en el incendio de Campanar a personas más pendientes de hacerse fotos que de ayudar. En la dana se ha visto. Yo ayer estuve declarando porque estaba con la voluntad de ayudar donde tenía que estar", mientras otros estaban "conectados", ha dicho respecto a la delegada del Gobierno.

"El PSPV, ya que no trabaja tiene que hacer algo, tiene que desviar la atención. Mientras está declarando un testigo hay filtraciones y toda una ministra que en base a filtraciones que no deberían existir pida mi imputación", señala sobre la petición de imputación del PSPV por falso testimonio de Mompó. También critica que la delegada del Gobierno autorizara la protesta de los bomberos ante las puertas del juzgado.

"Nadie me puede decir que he cambiado la version en nada. He dicho siempre lo mismo. Lo que es evidente, por logica, lo puedo manifestar. Ante la juez no puedo decir lo que supongo que estaba hablando, he de decir lo que tengo claro. Y a partir de ahí construyo lo que puedo aportar en esta declaración, que voy como testigo", señala sobre la testifical de ayer.

"Tengo la conciencia de haber dado siempre la cara", apunta. Sobre el barranco del Poyo, ha insistido en no se habló nunca antes de lanzar el EsAlert.

Por último, aclara que su rol en el Cecopi, órgano al que no pertence, fue similar a los de los puestos de mando avanzando en los incendios: van a intentar atender a los políticos para que los técnicos puedan centrarse en la gestión. "Sabía que quería ayudar y ser útil. Intenté no molestar y aportar lo que pudiese", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo