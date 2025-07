Sánchez sufre un varapalo en el Congreso tras el caso Cerdán con varias fugas en el bloque de investidura

El Gobierno no ha conseguido cerrar el curso político con un pleno de votaciones ganadas en el Congreso para alejar el fantasma de la ruptura de la mayoría de investidura tras el caso Cerdán. Junts y BNG se han unido a Podemos para tumbar el decreto 'antiapagones'. El PP optó por no salir al rescate del Ejecutivo, evitando una abstención en la que confió el Gobierno para salvar los muebles, entre presiones de las eléctricas. Los socios enterraron así el argumento al que acudían en Moncloa para asegurar que Pedro Sánchez mantiene el apoyo de los socios si se mira a las votaciones. “La fortaleza y la confianza se mide a través de los votos”, defendían frente a la retórica de distanciamiento de algunos socios ante la presunta trama de corrupción por la que ingresó en la cárcel el ex secretario de Organización, Santos Cerdán.

En el Ejecutivo asumían el aviso de Podemos como un endurecimiento de sus posiciones. Un giro que reduce todavía más la posibilidad de sacar adelante unos Presupuestos, pero rechazando que se trata de un mensaje sobre que dejarán caer al Gobierno. Sin embargo, no contaban con que se sumasen a su rechazo Junts y BNG.

Los posconvergentes han querido cerrar el curso recordando al Gobierno que sus votos no son "un cheque en blanco". Quince días después de mantener un apoyo crítico a Sánchez pese a los presuntos casos de corrupción en el seno del PSOE, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha plantado al Ejecutivo en la votación de los reales decretos denunciando que el Ejecutivo no cumple con los acuerdos alcanzados. "Ustedes quieren negociar y negociar no consiste en poner cuatro zanahorias pequeñitas para contentarnos. Si quieren los votos de Junts tienen que negociar y tienen que cumplir y se negoció un acuerdo y no se está cumpliendo el acuerdo", sentenció. Además, lamentó la "energía" que dedica el Gobierno para "presionarles" en lugar de para cumplir sus pactos.

El "conjunto del cuadro"

Pedro Sánchez minimizó las consecuencias para la legislatura y la aprobación de Presupuestos de esta aviso de los socios de investidura resumiendo que "si de siete [leyes] hemos aprobado seis, pues ni tan mal". Preguntado sobre el resultado de pleno en el Congreso durante una comparecencia en Montevideo junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quiso poner así el foco en el "conjunto del cuadro" y destacó la aprobación de la reforma del reglamento "para poner pie en pared ante los 'pseudomedios' que lo que hacen es reventar las ruedas de prensa y no informar, sino todo lo contrario". Asimismo, subrayó que saliese adelante la creación de la Agencia Estatal de Salud para combatir pandemias futuras.

"Son siete leyes, de las cuales solo se pierde una votación", insistió para rechazar que el último pleno del curso visibilice un mayor debilitamiento parlamentario del Gobierno que cuestione la viabilidad de la legislatura. Sin reproches a sus socios, sí cargó contra el PP por no abstenerse en el decreto 'antiapagones' para intentar con ello propinar un castigo parlamentario al Gobierno. "No lo hemos sufrido, lo sufren los españoles y si no se convalida lo volveremos a llevar" al Consejo de Ministros, avanzó.

Fuentes de Moncloa se anticipaban a la posibilidad de este golpe en el Congreso contrarrestándolo con sus socios no apuestan por un adelanto electoral. Más aún, confiaban en que seguirán apoyando medidas "positivas para la mayoría social". En el caso de Podemos incluso reconocían "coherencia" ideológica en su rechazo a este decreto, justificado por su posición en contra del "oligopolio" eléctrico. Un argumento que también hizo suyo el diputado del BNG. Posiciones que contraponen al PP, para preguntarse retóricamente en que punto de su "programa electoral pone ir en contra de las eléctricas". Se trataba así de descargar responsabilidades en los populares, por no haberse decantado por la abstención para facilitar la convalidación, más que en sus socios. Algo para lo que se confió más en las presiones del sector sobre Génova que en la negociación con el PP.

Con quienes sí se fajaron desde el Gobierno en intentar llegar a un acuerdo hasta el último momento fue con los socios, pese a la pretensión de partida de no negociar por parte de los de Ione Belarra. El principal negociador del Ejecutivo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, hacía énfasis en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ya comenzado el pleno, en la cantidad más que en la calidad. "Se someten a votación siete leyes", subrayaba, para añadir que trabajaría "hasta el último minuto para lograr que el Congreso las apruebe todas". El portavoz del ERC, Gabriel Rufián, anticipaba el varapalo con un diagnóstico desde la tribuna en forma de reproche: "El instalarte en el 'no a todo' y en el cabreo constante, aunque haya motivos para cabrearse, creo que es un mal negocio, y sobre todo para la izquierda".

Para diluir el efecto de esta derrota, que consideran parcial y no total, en el Gobierno tratan de medir el resultado del pleno al peso. No mirando tanto lo cualitativo, sino lo cuantitativo, al aprobarse seis de las siete leyes que se sometieron a votación, aunque hasta tres de ellas prevenían del Senado, con votación solo de enmiendas. "Ha habido distintas votaciones, todas muy importantes", remarcaban en el Ejecutivo sin diferenciar la trascendencia y los efectos de que decaiga un decreto como el del elaborado contra los apagones. Antes de las votaciones, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistía en que a lo largo de la legislatura se han aprobado un total de 36 leyes para avanzar en que se tratará de seguir por la senda del "diálogo y el acuerdo".

Reválida en septiembre

Con una sensación agridulce, el Ejecutivo ha vuelto a sufrir en un pleno parlamentario, pero no cambia el rumbo y mira ya septiembre. Lejos de tirar la toalla, con el inicio del curso político se pretende intensificar la agenda con medidas comprometidas en los acuerdos de investidura para amarrar a sus socios. La "reválida", según la metáfora que empleó el lehendakari, Imanol Pradales, tras reunirse con Pedro Sánchez la pasada semana en La Moncloa y fijar la materialización de los acuerdos pendientes para una comisión bilateral agendada en el último trimestre del año. También en el caso del decreto 'antiapagones', que volverá a aprobarse por parte del Gobierno y llevado nuevamente al Congreso.

Pese al varapalo del decreto 'antiapagones', en Moncloa sostienen que la dificultad para armar mayorías sigue siendo la misma que desde el inicio de la legislatura. Como lo era antes del estallido del escándalo por el caso Cerdán, aunque se ha visibilizado un endurecimiento de las posiciones. Principalmente por parte de Podemos, pero también de otros socios, cuya modulación depende de que escale la trama de corrupción, a la espera de nuevos informes de la UCO, o se traspase la línea roja relacionada con que se destape una financiación irregular del PSOE. En lo que respecta al Gobierno, su disposición a no tirar la toalla se mantiene invariable, mientras se agita el caso Montoro para taponar la alternativa.

