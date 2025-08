El local nocturno El Ciervo, mencionado en una de los audios de Koldo, fue uno de los clubes en los que la Policía liberó en 2020 a 14 mujeres explotadas

El conocido club nocturno de El Ciervo en Algemesí fue uno de los locales en los que la Policía Nacional liberó en 2020 a 14 mujeres explotadas sexualmente. En la operación policial, llamada Monoikos, se realizaron registros en varios clubes de la provincia de Valencia y también en Alicante, Murcia y Almería con un total de 20 detenidos. Esta operación se produjo precisamente en el mismo local mencionado en una de las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil en el móvil de Koldo García, el exasesor del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Tal como ha publicado Levante-EMV, una mujer se dirigió directamente a Koldo pidiéndole que mediara para que cesasen los controles policiales sobre el club alegando ser una persona "importante para José Luis".

En 2020, agentes de la Policía Nacional liberaron a 14 mujeres prostituidas en una macrooperación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Según la dirección general de Policía, la investigación consiguió desarticular la organización criminal que operaba en estos locales y detuvo a sus 20 integrantes, casi la mitad de los cuales ingresaron en prisión.

En la operación se realizaron 12 registros simultáneos en los que se intervinieron 90.000 euros, cinco vehículos de alta gama, tres escopetas de caza, dos armas de fuego simuladas, unos 300 gramos de cocaína y marihuana preparados para su posterior venta, así como diversa documentación.

Las víctimas de esta red de trata de mujeres eran obligadas a trabajar hasta 12 horas todos los días en media docena de prostíbulos.

Una foto de archivo de la operación policial de 2020

"Soy importante para José Luis... Quítame a la policía de El Ciervo"

En uno de los audios que figura en el sumario del caso Koldo, una mujer con acento brasileño se dirige al exasesor en un tono amenazante calificándolo de "amor" para luego hacerle saber que está muy molesta por cómo la han tratado: "En serio, si dices que me vas a cuidar. Luego me olvidas completamente... Vas a creer que no soy importante en vuestra vida...". Es justamente en ese momento cuando la mujer grabada por Koldo menciona a José Luis (presuntamente en referencia al exministro José Luis Ábalos) y le pide que llame al comisario para poner fin a los controles policiales sobre este club nocturno.

Llama al comisario y dile que no vengan ya por aquí... porque me hacen un contrato de trabajo y me empadronan... y encima puedo vender coquita disimuladamente

En el audio, la mujer insiste en su presunta relación con el exministro y exsecretario de Organización del PSOE y hace hincapié en que es "importante en la vida de José Luis". Por ello, no duda en pedirle a Koldo que medie con los mandos policiales: "Escucha, quítame a la policía del Ciervo de Algemesí. Llama al comisario y dile que no vengan ya por aquí... porque me hacen un contrato de trabajo y me empadronan... y encima puedo vender coquita disimuladamente".

