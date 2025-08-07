El nuevo plan de catástrofes del Gobierno valenciano propone una nueva 'alerta negra' y restringir tráfico con nivel rojo de Aemet

Entre frases del escritor británico Aldous Huxley (“la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede”), del dramaturgo griego Eurípides ("la previsión es la virtud de los sabios") o hasta del Decálogo del Cadete de la Academia Militar ("tener amor a la responsabilidad y decisión para resolver"), Francisco Gan Pampols ha desglosado el que ha de ser el nuevo vademécum en la Comunidad Valenciana ante una catástrofe natural, que pretende ser una revolución en las acciones que de prevención, ejecución e incluso recuperación ante una emergencia.

Así se enmarca en el borrador del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales que la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Recuperación ha expuesto a audiencia ciudadana, el otro gran proyecto del teniente general retirado tras el Plan de Reconstrucción. En este se plantean cambios destacados que chocarían con la gestión de la dana del 29-O como, por ejemplo, tener un catálogo de zonas seguras a las que poder trasladar a la población ante una crisis, restringir el tráfico ante una alerta roja de Aemet, crear una 'alerta negra' de mayor gravedad o utilizar la IA como método predictivo.

Por orden, uno de los puntos sobre los que este nuevo plan incide es en la toma de decisiones de manera previa, con cierta crítica a lo ocurrido el día de la dana. En este sentido, destaca ante la "importancia" en la "anticipación y preparación", reclama medidas que se tomen de manera prácticamente automática para "reducir la dependencia de decisiones subjetivas" y "mejorar la percepción de riesgo, uno de los principales factores que compromete la seguridad de la población".

Entre estas, propone una "vinculación automática entre nivel de alerta y medidas concretas", es decir, "garantizar que cada nivel de alerta conlleve la activación inmediata de las medidas básicas de prevención predefinidas". Como ejemplo señala la suspensión de actividades al aire libre o la restricción del tráfico no esencial (privado y público) en caso de alerta roja, "evitando que estas dependan de decisiones o criterios subjetivos", por tanto, de las propias autoridades que han de ejecutarlas.

También dentro de las medidas plantea una "unificación del sistema de niveles de alerta" que sea "aplicable a todos los riesgos", es decir, tanto para precipitaciones, posibilidad de incendios, terremotos o vientos. Dentro de esta unificación estaría la "incorporación de un nivel de alerta superior" y junto a este, que se cree un nivel adicional que sería el color negro "por encima del rojo para situaciones excepcionales de riesgo extremo, cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático", algo que, por otra parte, requeriría del acuerdo con Aemet.

Buscar "instalaciones seguras"

No obstante, las principales acciones están planteadas para que las lleve a cabo la Conselleria de Emergencias. Será este departamento el que hará que los puntos del plan se conviertan en actuaciones y realidades posteriores. A las citadas, además, propone la elaboración de mapas de riesgo, el uso de inteligencia artificial como método predictivo, una modernización de los sistemas de alerta así como la necesidad de generar los "canales de comunicación más adecuados" para informar de los avisos, entre los que cita "campanas, megafonía, drones, paneles LED o mensajería móvil".

Pero más allá de la propia detección de las alertas y su información a la ciudadanía, el plan expone actuaciones de preparación por parte de la Generalitat para anticiparse. Una de ellas es la necesidad de que se lleve a cabo una "identificación de instalaciones seguras" ante una hipotética necesidad de traslado de población, especialmente la "vulnerable". De estas, además, se pide tener controlado un "listado actualizado" para poder "coordinar con servicios sociales las necesidades específicas". Asimismo, se reclama la necesidad de tener diagnósticos y formaciones constantes sobre el propio personal de la Generalitat.

Por último, uno de los ejes "transversales" sobre las que incide el plan es la necesidad de la "concienciación ciudadana", a la que califica como "el motor que fortalece la capacidad de autoprotección y prepara a la ciudadanía para responder ante cualquier fenómeno natural". Para atajar este punto, llama a realizar campañas de sensibilización, a llevar a cabo simulacros o incluso a plantear medidas de "preparación individual", entre los que plantea tener un kit de supervivencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, dinero en efectivo o medicamentos de uso habitual.

