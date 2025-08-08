8 de octubre de 2024
Puigdemont defiende su regreso y huida un año después: "Hoy aún estaría en la cárcel"
Así fue el fugaz regreso de Puigdemont a Cataluña y su huida burlando la Operación Jaula de los Mossos
Carlota Camps
El expresident Carles Puigdemont ha explicado un año después de su fugaz regreso a Barcelona los motivos que le llevaron a huir de nuevo y no tratar de entrar en el Parlament. “Me querían encerrado e inhabilitado, mi deber era hacer justo lo contrario”, ha defendido en un mensaje en las redes sociales, en el que da por hecho que si se hubiera dejado detener “aún estaría en la cárcel” y a punto de ser “juzgado y condenado”.
Puigdemont explica que su intención al regresar a Cataluña para acudir a la investidura de Salvador Illa, como había prometido en campaña, era “poner en evidencia una grave anomalía democrática” y situar “un gran foco en ello, dada la pasividad del presidente del Gobierno español a la hora de denunciar lo que es, literalmente, una actitud golpista del Supremo”.
“Era consciente del enorme riesgo y de la alta probabilidad de que acabara detenido y enviado a Madrid para ser encarcelado de forma incondicional. Hoy todavía estaría en prisión, y probablemente a punto de ser juzgado y condenado, porque en España hay cosas y personas que están por encima de la ley y de su propia Constitución. Ya me entendéis: que quien pueda hacer algo, lo haga”, remata, recordando la petición del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valery ya está en Zaragoza: así ha sido su llegada a la Estación Delicias y sus primeras palabras
- Plaza Imperial se reinventa 18 años después: de casi 200 tiendas a una segunda vida
- BonÀrea traslada una histórica tienda para doblar su espacio: esta es su nueva ubicación
- El turismo de montaña llena los refugios del Pirineo: 'Estamos completamente desbordados
- El Gobierno de Aragón afirma que La Natividad salió de Sijena antes de 1923 y no se puede reclamar
- El pleno sale caro en Tarragona. La crónica del Nástic-Real Zaragoza (1-2)
- La intoxicación alimentaria de Barbastro deja ya siete hospitalizados, cinco niños, y más de 400 afectados
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez