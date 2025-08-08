En Directo

Minuto a minuto

Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

La investigación de la UCO sobre la trama Koldo que ha sacudido al Gobierno y al PSOE sigue marcando la actualidad

José Luis Ábalos llega al Supremo, este lunes

José Luis Ábalos llega al Supremo, este lunes / EFE / CHEMA MOYA

O. González / J. L. Escudero

Madrid

Las informaciones en torno a la investigación de la UCO sobre la trama Koldo siguen salpicando al Gobierno y al PSOE. Las pesquisas de la Guardia Civil y los tribunales se ha concretado en la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

