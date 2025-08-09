El Estado envía ‘in extremis’ a Canarias los papeles para derivar a los menores asilados

El Estado completa en el último minuto la documentación para derivar el lunes a los diez primeros menores migrantes con asilo que entrarán en centros especializados en la Península. El Gobierno de Canarias tuvo que esperar hasta última hora de ayer para poder firmar las órdenes individualizadas de traslado porque, inicialmente, la documentación remitida por el Ministerio de Migraciones no incluía ni la fecha exacta del viaje ni la identidad de los adultos que los acompañarán. No obstante, fuentes ministeriales apuntan que el traslado solo se hará el lunes si consiguen billetes para los niños y los adultos que viajan con ellos.

La mayoría de los jóvenes incluidos en este primer grupo de menores con protección internacional son originarios de Malí y todos superan los 16 años. El Estado ha optado por no revelar el destino de estos chicos para evitar que las comunidades receptoras rechacen o bloqueen el traslado, como ya ocurrió en el caso de la Comunidad de Madrid.

Por primera vez, el Estado se ve obligado a acoger a menores no acompañados dentro del sistema de protección internacional, forzado por dos autos del Tribunal Supremo en los que le ordenó integrar en centros especializados a los menores refugiados que siguen hacinados en Canarias. La formalización de los primeros traslados ha llevado al Estado 138 días, desde que se dictó el primer auto. Un retraso que evidencia las dificultades internas y la falta de un protocolo ágil para este tipo de derivaciones, a pesar del carácter urgente que subrayó el Supremo en su resolución. No obstante, desde el Gobierno canario confían en que las derivaciones se agilicen a medida que se gane experiencia en el proceso.

El Ministerio de Migraciones, que dirige la socialista Elma Saiz, es el encargado de garantizar la cobertura a las personas con derecho a asilo. Sin embargo, es el Ministerio de Infancia, liderado por Sira Rego (Sumar), quien gestiona el protocolo para el traslado de los menores migrantes.

En los últimos días, cerca de un centenar de menores han sido reubicados en el centro Canarias 50, un antiguo acuartelamiento habilitado como recurso de emergencia para acoger a parte de la población infantil migrante que permanece en el Archipiélago. Este movimiento forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para redistribuir a los menores y aliviar la presión sobre los recursos más saturados. La salida a la Península de este primer grupo con asilo reconocido representa, según el Gobierno canario, un paso inicial para descongestionar progresivamente los centros de acogida, que siguen soportando una carga asistencial muy elevada por la llegada constante de nuevos menores no acompañados.

Suscríbete para seguir leyendo