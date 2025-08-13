Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: "Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti"

Las grabaciones halladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los teléfonos de Koldo García ponen de manifiesto que un cabo primero de la Guardia Civil, que pretendía conseguir una plaza de funcionario policial en una Embajada, se mostró agradecido por las gestiones que habría realizado el entonces asesor del exministro socialista José Luis Ábalos: "Koldo, tío, estoy supercontento, ¿eh? No sé cómo te lo voy a agradecer, en serio, no lo sé. Muchas, muchas gracias, tío", dice.

En otra grabación, el mismo agente, al que se le identifica con el apodo de 'Pipo', avisa a Koldo de que iba a recibir una entrega, sin especificar su contenido, y que se lo daba a modo de agradecimiento: "Lo que te mando tú lo repartes como quieras, ¿sabes? La mayor parte para tí, pero si le quieres dar algo a mi amigo Félix, tío, para agradecerle lo de que me metan a algún lado, ¿vale?". Un tiempo después, este suboficial de la Guardia Civil reclama a su amigo el destino de lo que le había regalado: "Bueno, Koldo, ¿recibiste lo que te mandé o se lo han quedado por ahí? ¡Que no me has dicho nada!", lamenta.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García sale de declarar del Tribunal Supremo / Carlos Lujan / Europa Press

En concreto, 'Pipo' estaba interesado en conseguir una plaza en una Embajada, un destino muy bien remunerado: "Koldo, ya ha salido la vacante, tío. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? ¿Cuál pido? Dímelo y y pido la que me digas, si dile a Feli o cuál me va a dar", explica 'Pipo', que previamente había reclamado al asesor de Ábalos la creación de dos plazas: "Dile si puede crear dos, una de cabo primero, para mí, y otra de guardia para Valle. Tío, para irnos para allá a la Embajada de Colombia, por favor", reclama.

"Mirar lo de Pipo"

Precisamente, en el teléfono del asesor de Ábalos la UCO ha encontrado un audio en el que el propio Koldo anuncia su intención de "mirar lo de 'Pipo", quien en otra grabación es todavía más claro en sus anhelo: "Tengo aquí a Marlaska, ¿le digo algo de parte tuya o que me dé directamente la vacante? ¿qué hacemos?". Sin embargo, en otro momento advierte a Koldo de que le habían informado de que "a Colombia van solo los del GAR [Grupo de Acción Rápida] o eso es mentira. Los del GAR y yo, ¿no?".

En otra grabación 'Pipo' también solicita a Koldo ayuda para un compañero, que identifica como "Molina, que va al tribunal médico, que lo han llamado el día 17 de este mes. Que si tú conocías ya a alguien para que lo echen a la calle, ya que está hecho polvo, con lo que lleva lo van a echar, pero por si acaso conocías de casualidad tú alguno por allí en el tribunal médico de Zaragoza. Va el día 17 de este mes, dime lo que sea, ¿vale? Que estoy aquí con él".

Pasados unos días, 'Pipo' recuerda a Koldo que "Molina" acudiría al día siguiente al tribunal médico: "Me dice el Molina que te acuerdes de que mañana va al rollo ese de Zaragoza".

Rubén Villalba

Pero 'Pipo' no es el único agente que reclamó las gestiones de Koldo García, que sostiene haber mantenido relaciones de amistad con altos oficiales de la Guardia Civil. En una nota de audio a modo de recordatorio que Koldo se envió a sí mismo este anuncia su intención de "mirar lo de Guardia Civil, de Rubén [Villalba], urgente".

Rubén Villalba y Koldo García Izaguirre / epe

Precisamente, el exasesor de Transportes comunicó el 12 de diciembre de 2023 al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que el comandante de la Guardia Civil "Rubén [Villalba] es nuestro y está en Venezuela, en la embajada de Venezuela, cobrando los 20.000 euros al mes durante cuatro años", según consta en la grabación que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron en la vivienda de Koldo García durante el registro que tuvo lugar el 21 de febrero de 2024.

Un subteniente imputado

La UCO acusa a Rubén Villalba de cobrar de los integrantes de la trama a cambio de proteger a la presunta organización criminal. En siete años, el agente y su esposa ingresaron en sus cuentas hasta 156.000 euros en metálico. En cuanto a su papel en la red corrupta, por un lado, Villalba garantizaba la seguridad de sus miembros, incluidas las comunicaciones; mientras que por otra "protegía los actos de corrupción propios de la operativa delictiva", destaca la Guardia Civil.

También fue imputado el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García, destinado en el Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos. Además de servir en la Benemérita, figuró como empleado de una empresa de pizarras en Valdeorras (Orense) en la que acabaron parte de los beneficios obtenidos por la empresa del comisionista Víctor de Aldama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, de la que el guardia recibió cinco transferencias entre marzo y septiembre de 2021.

