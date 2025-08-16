La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda, en Ourense, para analizar la situación y supervisar los medios desplegados por el Gobierno en los incendios que asolan Galicia, especialmente la provincia ourensana.

Robles ha estado acompañada por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, y ha visitado a los efectivos de esta unidad que participan en la lucha contra los incendios en diferentes municipios gallegos.