El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo desde Ourense, tras reunirse con el titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un "gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática" como respuesta a la ola de incendios que arrasa el sureste de Galicia y buena parte del país.