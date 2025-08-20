El CGPJ investiga al juez Peinado tras las quejas de Bolaños por su interrogatorio

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado, por dos quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su interrogatorio como testigo y por la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo.

El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, tiene abiertas estas diligencias informativas, según ha publicado este miércoles El Confidencial y ha confirmado EFE de fuentes jurídicas.

Desde Justicia confirman que Bolaños ha presentado "dos denuncias" el 4 de junio y el 29 de julio ante el CGPJ para informar sobre las "irregularidades" cometidas por Peinado en relación con su declaración como testigo y la exposición razonada elevada al Supremo.

Fuentes del Ministerio explican que la voluntad del ministro ha sido no hacer público ninguno de estos escritos, toda vez que su finalidad es que "esas denuncias puedan servir para evitar que continúen comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la Justicia", cuyo garante es el CGPJ. Pero precisan que las informaciones publicadas este miércoles son consecuencia de la revelación que realiza el propio Peinado, en su auto de 18 de agosto en el que imputa a Begoña Gómez por malversación, donde menciona que el CGPJ le ha abierto unas diligencias informativas.

La primera queja atienda a la declaración que Peinado le tomó el pasado 16 de abril en el complejo de la Moncloa, en su despacho, en relación a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Aquella declaración de Bolaños estuvo marcada por la tensión y los reproches del magistrado, a quien acusó de contestar "con evasivas" y a quien espetó: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa".

Tras ello, el juez Peinado consideró que el ministro había faltado a la verdad y elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que pedía investigar al ministro por falso testimonio, además de por un supuesto delito de malversación en la contratación de la asesora. Sin embargo, el alto tribunal archivó la exposición razonada en un contundente escrito en el que reprochó a Peinado la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación" de Bolaños en esos delitos, quien presentó una segunda queja.

Pese a ello, el juez ha retomado esta línea de investigación y ha imputado a Begoña Gómez y a su asesora por un delito de malversación y las ha citado a declarar los próximos 10 y 11 de septiembre.