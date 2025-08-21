El PP ve a la directora de Protección Civil como una “pirómana más”: Se dedica a “insultar a los gobiernos autonómicos”

El PP ve a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, como una “pirómana más” porque, en lugar de ejercer su perfil "técnico" se dedica a “insultar a los gobiernos autonómicos” en plena crisis por los incendios que están asolando varias regiones.

Así lo dijo el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en declaraciones ante los periodistas en los que recriminó que Barcones "se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas. Esa es la realidad. ¿Y por qué pasa esto? No es la primera vez. Tenemos un gobierno incapaz, un gobierno rodeado por la corrupción", dijo Bendodo.

Es más, acusó a Pedro Sánchez de lanzar un pacto de estado como una mera “cortina de humo” para tapar la gestión de los incendios, al tiempo de marcar distancias con la "corrupcion" que "afecta al gobierno, al partido que gobierna y al entorno familiar del presidente".

Por ello, el dirigente malagueño insistió en la idea de que el necesario es un “pacto de estado contra Pedro Sánchez” para que el presidente del Ejecutivo se marche “cuanto antes”. Porque, expuso, "este Gobierno no ha dado la talla en ninguna de las crisis que hemos tenido en los últimos años", desde el covid, pasando por la "crisis migratoria" y la llegada de menores, al "mal gestionado" apagón eléctrico, y a la "crisis del Renfe, donde miles de españoles en sus vacaciones han estado encerrados en los trenes o apilados en las estaciones" todo porque, agregó, "tenemos un ministro tuitero que se dedica a ser más community manager del Gobierno que ministro de Fomento", en referencia a Óscar Puente y los mensajes que publica contra la gestión de los presidentes autonómicos del PP.

Bendodo agradeció "todo el esfuerzo de los gobiernos autonómicos, de los presidentes de los gobiernos autonómicos, de los bomberos de todo tipo, de los bomberos forestales, de los bomberos de los municipios, de las diputaciones, de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los voluntarios de Protección Civil y de los ciudadanos que han puesto lo mejor de ellos mismos para salvar sus tierras y sus casas". Para acto seguido denunciar que el Gobierno tiene que "enterarse de una puñetera vez" que los incendios no se apagan "con ideología" ni "con crispación" sino con "colaboración y lealtad institucional" y lamentó la "actitud pasiva" el Ejecutivo central.