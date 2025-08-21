Sánchez no quiere barcos por La Mareta
El Gobierno impone una exclusión temporal de la navegación en Costa Teguise hasta el 31 de agosto por motivos de seguridad
Fernando Multitud
Las Palmas de Gran Canaria
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en uso de sus competencias, informa a Salvamento Marítimo de la "exclusión temporal a la navegación marítima en la Isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto de 2025 por motivos de seguridad en el espacio marítimo". Según el radioaviso, emitido el pasado día 4, dicha restricción es hasta el 31 de agosto y abarca el espacio de Costa Teguise. En esta localidad se encuentra la residencia La Mareta, donde veranea el presidente Pedro Sánchez, y nada debe perturbar su descanso por tierra, mar y aire.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- El Real Zaragoza insiste con Mathis Lachuer
- Robos 'sin cesar' en Zaragoza: la Policía se moviliza para atajar la oleada de hurtos y atracos
- El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Aridane
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- Zaragoza, en aviso amarillo por tormentas: estas son las horas en las que lloverá con más fuerza
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras la paliza de su pareja