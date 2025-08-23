Sumar resta importancia la marcha de una diputada de Compromís al grupo mixto y lo achaca a cuestiones "internas" de su organización

La dirección de Més, el partido mayoritario de Compromís, acordó este lunes que su diputada en el Congreso, Àgueda Micó, abandonara el grupo parlamentario de Sumar y se integrara en el grupo Mixto para tener más libertad de acción. La portavoz de Sumar en la Cámara baja, Verónica Martínez, ha restado importancia a la marcha de Micó, asegurando que se debe a cuestiones "internas" de Compromís y dejando claro que, aunque no haya unidad orgánica, buscarán una "unidad de las decisiones que se adopten". No obstante, la parlamentaria de Més permanecerá en el grupo de Sumar unos días más a la espera de que se celebre una Ejecutiva Nacional de Compromís en la que espera que se alcance un acuerdo para que el otro diputado de la coalición siga su camino.

"Nosotras siempre vamos a tener la mano abierta, respetando las decisiones que se adopten", ha asegurado Martínez en rueda de prensa al ser preguntada por la marcha de Micó, admitiendo la "complejidad" de sacar adelante una alianza parlamentaria que agrupa a partidos nacionales y regionales. Justo, en este sentido, la propia Micó ha explicado que su marcha al grupo Mixto se debe a la dificultad de armonizar los intereses de formaciones que forman parte del Gobierno con los de otras organizaciones que no están dentro, lo que ha derivado en "problemas" a la hora de ejercer su "plena autonomía".

A este respecto, Micó ha señalado que el principal conflicto se produjo hace unas semanas cuando Sumar se negó a incluir a Sánchez en el listado de comparecientes de la Comisión de Investigación sobre la dana, como exigía Compromís. A esto se suma, según la diputada de Més, los presuntos casos de corrupción del PSOE que les obligan a distanciarse del Ejecutivo. "Necesitamos tener las manos libres para hacer todo el control y toda la fiscalización al PSOE", ha dicho.

No obstante, Martínez ha restado importancia a estos motivos, señalando a "situaciones internas" de Compromís: "En ocasiones, no se trata de lo que uno se esfuerce, sino de la receptividad que pueda tener la persona que recibe dichos esfuerzos. A veces, hay decisiones en política que no dependen de las personas u organizaciones de cómo hagamos las cosas, sino que vienen de más atrás o más profundo y están basadas en convicciones ajenas al momento concreto o la negociación concreta". Fuentes de la formación inciden en que en Més existe de siempre una pulsión muy fuerte por ir por libre en el Congreso.

Diferencias internas

Micó ha asegurado que la decisión adoptada en el seno de su formación es vinculante, pero que esperará hasta la celebración de una Ejecutiva Nacional de Compromís antes de dar el paso y marcharse al Mixto. Según ha explicado, su intención es "seguir buscando el acuerdo conjunto de toda la coalición". Esto es que el otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, perteneciente a Iniciativa, se sume a su plan y abandone Sumar. No obstante, minutos después, Ibáñez ha aclarado que se mantendrá en el grupo de Yolanda Díaz. "Las izquierdas no podemos estar hablando de nosotras mismas", ha dicho, antes de señalar que el foco tiene que estar en la acción de Sánchez y del Gobierno.

Sobre la ruptura entre las dos patas de Compromís, Micó ya ha asegurado que son "una coalición plural" y que "esto no va a afectar al funcionamiento Compromís". "Compromís está por encima de cualquier diferencia de visión que podamos tener en un momento concreto en alguna institución concreta", ha aseverado.

