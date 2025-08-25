Curso político
DIRECTO | Feijóo comparece tras la primera reunión de la dirección del PP después del verano
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto comparecer ante los periodistas tras reunir este lunes a su Comité de Dirección para dar inicio al nuevo curso político.
En la comparecencia, prevista a partir de las 13.00 horas, el dirigente popular expondrá la posición del partido ante la gestión del Gobierno sobre los incendios que han asolado y siguen afectando a parte del territorio nacional y la disputa política que eso ha generado. Además, Feijóo tiene fijado en este arrenque del curso político elevar la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican al Ejecutivo y a su esposa, Begoña Gómez. De ahí la reciente petición de los populares para que Sánchez rinda cuenta sobre la nueva situación judicial de Gómez, que ha pasado a estar, también, imputada por malversación.
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- Cuatro pueblos recuperados del Pirineo batallan contra el Gobierno de Aragón para renovar su cesión
- La crónica del Real Zaragoza-Andorra (1-3). Un bautismo de horror
- Víctor Serrano: 'Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos
- La víctima de una paliza indiscriminada en Zaragoza recibe el alta: amnésico, con cuatro placas y la cara 'cosida
- Así ha sido el estreno en Liga del Ibercaja Estadio: aprueba en logística, suspende en lo demás y se repiten los atascos
- El Zaragoza irreconocible de Gabi y los fichajes pendientes de Txema Indias
- Se desvela el motivo por el que Makoke ha cancelado su boda: “Ya no se casan”