La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que acudirá a su comparecencia en el Senado para poner de manifiesto lo que el Gobierno y las Fuerzas de Armadas han hecho en la crisis de los incendios desde el día 2 de agosto y también a decir lo que no se ha hecho. "Las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos", ha señalado la ministra a preguntas de los periodistas durante su visita a la base militar de El Goloso, en Madrid. Robles ha hecho una llamada a "la responsabilidad" y "la conciencia" de los dirigentes autonómicos que saben "perfectamente" cuál fue la situación y que saben, en el caso del Ejército, cómo se ha trabajado desde el primer momento. "Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos que saben la verdad, por favor, que sean valientes y que lo digan; en todo caso, si ellos no lo dicen, no lo van a decir, quizá, porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia, lo que sí yo voy a decir con mucho honor, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento el papel de nuestras Fuerzas Armadas desde el día 2 de agosto", ha argumentado.