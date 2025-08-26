Directo | Robles pone en el Senado un vídeo de más de 50 minutos con tuits de la UME para defender su gestión de los incendios

"Permítanme que comience mi comparecencia compartiendo las siguientes imágenes. Son unas imágenes que se han ido tomando por el Ministerio de Defenda y que ponen de relieve, desde el inicio de la campaña de incendios, lo que se ha ido haciendo por nuestras Fuerzas Armadas por eso de que una imagen vale más que cien palabras", ha arrancado Margarita Robles su comparecencia en el Senado, forzada por la mayoría absoluta del PP en esta Cámara.

Acto seguido, la ministra de Defensa ha puesto un vídeo a los senadores de más de 50 minutos con una recopilación de los tuits de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio de Defensa con vídeos y fotos de sus labores en la extinción de los incendios desde el 29 de julio y hasta el pasado fin de semana. El objetivo, ha dicho, era que se visualizara "claramente todas las actuaciones de la UME y de los distintos ejércitos, las horas y los lugares donde se han ido desplegando, el riesgo que los militares han asumido para sus vidas".

50 minutos que Robles ha considerado un homenaje a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han implicado en la lucha contra el fuego, pero que también le han servido para justificar su gestión de los incendios y para reprochar a los senadores del PP que se han aburrido que durante esos 50 minutos un militar del Ejército de Tierra que está "entre la vida y la muerte" estaba siendo operado de urgencia tras un accidente vial.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / Europa Press

Después, durante cerca de 20 minutos, la ministra ha ido enumerando día a día las intervenciones de la UME en todos los incendios en los que ha participado desde el 7 de julio. La enumeración, que ha incluído lugares, horas de activación, batallones y número de militares, solo se ha visto interrumpida cuando Robles se ha referido a la muerte de Mircea Spiridon en el incendio de Tres Cantos. En ese momento, con la voz rota, la ministra ha querido agradecer al militar que, estando fuera de servicio, estuvo con Spiridon en sus últimos momentos de vida.

Futuras comparecencias

La comparecencia de Robles de este martes es la primera de las aprobadas por la mayoría del PP. El miércoles, también a las 16:00 horas, será el turno de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el jueves del responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el viernes del ministro de Agricultura, Luis Planas.