TRIBUNALES
Begoña Gómez pide a Peinado que suspenda su declaración porque su abogado no puede acudir
El magistrado llamó a declarar el 11 de septiembre como investigada a la mujer del presidente por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos
El abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la declaración de su clienta, señalada para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica. Así consta en un escrito de 21 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.
El letrado hace esta reclamación pues le coincide con unas declaraciones fijadas el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona (Tenerife) en el seno de las Diligencias Previas 1448/2025.
El magistrado citó el 11 de septiembre a declarar como investigada a Begoña Gómez, por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según indicaba un auto de 18 de agosto.
- El Real Zaragoza, cerca de convencer a Paul Akouokou
- Calero se marcha traspasado a coste cero a la Cultural
- Dani Cárdenas ya está a un paso del Real Zaragoza
- Alerta por calor, tormentas y caída en picado de las temperaturas: Zaragoza, ante 72 horas de caos meteorológico
- El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
- El Real Zaragoza hace un último intento por Akouokou
- Adrián Liso, Clemente, Aguado y la casuística desconcertante del Real Zaragoza
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”