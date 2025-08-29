Migración
Open Arms responde a Abascal: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Aquí estamos y aquí seguiremos"
El presidente de Vox propuso hace unos días hundir el barco de la ONG, a la que calificó como "negreros"
EP
La organización Open Arms ha respondido al presidente de Vox, Santiago Abascal, tras su propuesta de hundir el barco de rescate de la ONG, y ha asegurado que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo". "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla. Aquí estamos. Y Aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", ha escrito la entidad social en su cuenta de Instagram.
La ONG ha acompañado su post de una galería de fotos, entre ellas una de Abascal sobre la que ha escrito "su última ocurrencia ha sido acusarnos de ser unos negreros y ha expresado su deseo de hundir nuestro barco". En otra de las imágenes aparece el barco de rescate de Open Arms con el mensaje: "Determinación. Insumergible" y "Nuestros barcos han salvado la vida a más de 700.000 personas, acusarnos de negreros es un insulto a la verdad y una indecencia".
En otra de las imágenes la entidad ha recordado que es "una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones desesperadas. "Nuestros barcos son fuertes pero nuestro espíritu es insumergible", añade la organización.
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- Vox lanza un órdago a Chueca: 'O abre la comisaría del Gancho en septiembre o la alcaldesa tendrá un problema serio
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes