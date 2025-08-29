Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Migración

Open Arms responde a Abascal: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Aquí estamos y aquí seguiremos"

El presidente de Vox propuso hace unos días hundir el barco de la ONG, a la que calificó como "negreros"

Abascal pide hundir el &quot;barco de negreros&quot; de Open Arms atracado en Tenerife

Abascal pide hundir el "barco de negreros" de Open Arms atracado en Tenerife

EP

MADRID

La organización Open Arms ha respondido al presidente de Vox, Santiago Abascal, tras su propuesta de hundir el barco de rescate de la ONG, y ha asegurado que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo". "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla. Aquí estamos. Y Aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", ha escrito la entidad social en su cuenta de Instagram.

La ONG ha acompañado su post de una galería de fotos, entre ellas una de Abascal sobre la que ha escrito "su última ocurrencia ha sido acusarnos de ser unos negreros y ha expresado su deseo de hundir nuestro barco". En otra de las imágenes aparece el barco de rescate de Open Arms con el mensaje: "Determinación. Insumergible" y "Nuestros barcos han salvado la vida a más de 700.000 personas, acusarnos de negreros es un insulto a la verdad y una indecencia".

En otra de las imágenes la entidad ha recordado que es "una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones desesperadas. "Nuestros barcos son fuertes pero nuestro espíritu es insumergible", añade la organización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
  2. Decisión final con Francés en el Girona
  3. Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
  4. Vox lanza un órdago a Chueca: 'O abre la comisaría del Gancho en septiembre o la alcaldesa tendrá un problema serio
  5. El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
  6. Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
  7. Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir
  8. Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes

Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes

Open Arms responde a Abascal: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Aquí estamos y aquí seguiremos"

Open Arms responde a Abascal: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Aquí estamos y aquí seguiremos"

Así encontraron a la mujer que se perdió en el monte tras hacer la compra en Zuera

Así encontraron a la mujer que se perdió en el monte tras hacer la compra en Zuera

El entrenador del Ipswich sobre Azón: "Estamos emocionados de tener a Iván aquí y es un jugador que ha estado en nuestro radar por un tiempo"

El entrenador del Ipswich sobre Azón: "Estamos emocionados de tener a Iván aquí y es un jugador que ha estado en nuestro radar por un tiempo"

El DJ turolense Fernando Moreno lanza el remix de ‘No puedo vivir sin ti’ con Almácor

El DJ turolense Fernando Moreno lanza el remix de ‘No puedo vivir sin ti’ con Almácor
Tracking Pixel Contents